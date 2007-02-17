استقلال طبق بند30 مادهF از لیگ قهرمانان حذف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سایت فوتبال آسیا گزارش داد: استقلال به دلیل اینکه اسامی بازیکنان خود را دیر به کمیته برگزاری رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ارسال کرده ، طبق بند 30 ماده F به طور اتوماتیک از رقابت ها کنار گذاشته می شود و تمام بازی های این تیم 3 بر صفر به سود حریفان ثبت می شود.

استقلال می بایست تا تاریخ 11 فوریه (22 بهمن) اسامی 30 بازیکن خود را به کنفدراسیون ارسال می کرده که این کار صورت نپذیرفته است. طبق ماده 30 بند F " هر باشگاهی که می خواهد در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا شرکت کند باید فهرست اسامی خود را تا قبل از 11 فوریه به کنفدراسیون ارسال کند. چنانچه باشگاهی تا تاریخ یاد شده اسامی بازیکنان خود را ارسال نکند به طور خودکار از رقابت ها کنار گذاشته می شود.

استقلال در گروه B رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در کنار تیم های پاختاکور ازبکستان، الهلال عربستان و الکویت کویت قرار داشت.