ترانزیت کالا از کشور 10.8 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، ارزش کل کالاهای ترانزیت شده از مسیر ایران در این مدت 11 میلیارد و 29 میلیون دلار بوده که 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت.

از حجم کل کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران بر اساس گروه های کالایی مواد غذایی سهمی معادل 11 از وزن و 9/5 درصد از ارزش ، خودرو 9/1 درصد و 7/7 درصد، سوخت 5/17 و 6/3 درصد و سایر کالاها 9/53 و 8/72 درصد را به خود اختصاص داده اند.

بیشترین میزان کالاهای ترانزیتی به لحاظ وزنی از مبدا گمرکات شهید رجایی با 6/34 درصد ، سرخس با 5/19 درصد ، بازرگان با 9/13 درصد ، بندر انزلی با 1/8 درصد و گمرک لطف آباد با 5/6 درصد بوده است.

پنج گمرک یاد شده در 10 ماهه امسال مبدا حمل 5/82 درصد از وزن کل کالاهای ترانزیتی به کشورمان بوده اند.

در این مدت 5/16 درصد از وزن کل کالاهای ترانزیتی از خاک کشورمان از مقصد گمرک شهید رجایی به خارج از کشور ترانزیت شد که در بین گمرکات مقصد ترانزیتی رتبه نخست را به خود اختصاص داد. پس از آن گمرک دوغارون با 4/11 درصد ، آستارا با 1/11 درصد، خسروی با 8/10 درصد و گمرک بازرگان با 8 درصد رتبه های دوم تا پنجم را از این نظر به خود اختصاص داده اند.

9/57 درصد از حجم کل کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران از مقصد 5 گمرک فوق الذکر به خارج از کشور ترانزیت شد. در 10 ماهه امسال 7/21 درصد از وزن کل کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران از مبدا کشور امارات متحده عربی وارد کشور مان شده است که بیشترین میزان را به خود اختصاص داد.

پس از آن کشورهای ترکمنستان با 6/21 درصد، ازبکستان با 5/12 درصد ، ترکیه با 2/6 درصد و آذربایجان با 7/5 درصد رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

در 10 ماهه سال جاری همچنین 2/16 درصد از حجم کل کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران به مقصد کشور ترکیه ترانزیت شد. پس از ترکیه بیشترین میزان کالاهای ترانزیتی از خاک کشورمان به مقصد کشورهای امارت متحده عربی با 8/15 درصد ، افغانستان با 9/14 درصد ، عراق با 6/13 درصد و آذربایجان با 9/12 درصد بوده است.