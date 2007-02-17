خودرو سواری با بدنه پلاستیکی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است مدل پیش ساخته این خودروی جدید که هنوز نامی برایش انتخاب نشده در نمایشگاه خودوری ژنو در سال جاری میلادی در معرض دید عموم قرار گیرد.

گرچه اطلاعات چندانی در خصوص این خودروی جدید منتشر نشده اما آنچه که قطعی به نظر می رسد طراحی و ساخت بدنه خودرو با استفاده از موادی پلاستیکی موسوم به GE Plastics در شرکت هیوندای است که به عقیده کارشناسان در مقایسه با بدنه خودوهای فعلی از حیث رعایت استانداردهای زیست محیطی قابل توجه تر است.

از نکات جالب توجه دیگر این خودور، مطابق بودن آن با استانداردهای مربوط به عابران پیاده است به طوریکه که با توجه به جنس بدنه، در صورت برزو تصادف با عابران پیاده صدمات کمتری به آنها وارد می شود.

بر اساس گزارش cars.ign اطلاعات دیگری در خصوص موتور یا دیگر بخش های آن منتشر نشده است.