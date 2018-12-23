وجود ۵۵۰۰ پروژه نیمه تمام در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان بعدازظهر یکشنبه در حاشیه نشست با مسئولان آموزش و پرورش استان با بیان اینکه پنج هزار و ۵۰۰ پروژه نیمه تمام در استان وجود دارد، همکاری و مشارکت بخش خصوصی و سمن ها را برای تکمیل آن ضروری دانست.

وی با عنوان اینکه ظرفیت ها و بودجه دولت محدود است تصریح کرد: بدون مشارکت بخش خصوصی و سمن ها دولت نمی تواند به موفقیت دست یابد و باید از ظرفیت های حوزه های مختلف اجتماعی بهره برد.

حسین زادگان، بااظهار اینکه استفاده از ظرفیت بخش های اجتماعی و آموزشی اقدام نمادین و نمایشی نخواهد بود یادآور شد: برای توسعه استان به ارتباط منطقی و دوسویه بین آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی نیاز است.

استاندار مازندران، با بیان اینکه مشارکت مردم سبب کاهش آسیب ها می شود تصریح کرد: باید تشکل ها و سازمان های مردم نهاد را از آموزش و پرورش و نهادهای اجتماعی آغاز کنیم و بخش های اجتماعی و ظرفیت های مردمی را برای توسعه کارها جدی بگیریم.

حسین زادگان افزود: با اختلاف به جایی نخواهیم رسید و باید با اتحاد و درک منافع مشترک مازندران را بسازیم و توسعه دهیم.