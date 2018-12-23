ستاد همکاریها فرصتی مغتنم برای کاربردی کردن آموزش و پرورش است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهیار ترکمن در نشست مشترک با دبیر و معاونان ستاد همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش گفت: اولین نقدی که میتوان به آموزش و پرورش وارد کرد کاربردی نبودن این نوع آموزشهاست چرا که در ۹ سال اول ،دانش آموزان هیچ علم کاربردی دریافت نمیکنند و اگر ما بتوانیم مفاهیم را تغییر دهیم، رفتارهای مختلف شکل میگیرد و به مرحله ای از هدایت دست پیدا میکنیم.
وی افزود: واکنشهای فردی بعد از تمام رفتارهای ما تحت تاثیر قرار میگیرد و اگر بتوانیم این مفاهیمی برگرفته ازمنابع دینی و ارزشی را درون سیستم آموزش رسمی خود وارد کنیم به آثار و برکات ارزشمندی دست خواهیم یافت.
الهیار ادامه داد: مفاهیم و ارزشهای دینی اگر به شکل عامه فهم و کاربردی وارد سیستم شود وزارتخانه تغییر رویه میدهد و در بدنه آموزش و پرورش رقابتهای فردی، جای خود را به رقابتهای جمعی و سازندهتر میدهد.
وی گفت: این موفقیتها در سایه همکاری، تعامل و همافزایی میان حوزه و آموزش و پرورش شکل میگیرد و امید داریم با تقویت همه جانبه ستاد همکاریها به اقدامات علمی و عملیتری دست یابیم.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به گزارش عملکرد دبیرخانه ستاد همکاریها در ستاد و صف، بیان کرد: گزارش ارزشمندی از سوی مسئولان دبیرخانه ستاد ارائه شد و امیدواریم بتوانیم با تقویت همه جانبه آن شاهد رشد روزافزون تری باشیم.
نظر شما