ستاد همکاریها فرصتی مغتنم برای کاربردی کردن آموزش و پرورش است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهیار ترکمن در نشست مشترک با دبیر و معاونان ستاد همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش گفت: اولین نقدی که می‌توان به آموزش و پرورش وارد کرد کاربردی نبودن این نوع آموزش‌هاست چرا که در ۹ سال اول ،دانش آموزان هیچ علم کاربردی دریافت نمی‌کنند و اگر ما بتوانیم مفاهیم را تغییر دهیم، رفتارهای مختلف شکل می‌گیرد و به مرحله ای از هدایت دست پیدا می‌کنیم.

وی افزود: واکنش‌های فردی بعد از تمام رفتارهای ما تحت تاثیر قرار می‌گیرد و اگر بتوانیم این مفاهیمی برگرفته ازمنابع دینی و ارزشی را درون سیستم آموزش رسمی خود وارد کنیم به آثار و برکات ارزشمندی دست خواهیم یافت.

الهیار ادامه داد: مفاهیم و ارزش‌های دینی اگر به شکل عامه فهم و کاربردی وارد سیستم شود وزارتخانه تغییر رویه می‌دهد و در بدنه آموزش و پرورش رقابت‌های فردی، جای خود را به رقابت‌های جمعی و سازنده‌تر می‌دهد.

وی گفت: این موفقیت‌ها در سایه همکاری، تعامل و هم‌افزایی میان حوزه و آموزش و پرورش شکل می‌گیرد و امید داریم با تقویت همه جانبه ستاد همکاری‌ها به اقدامات علمی و عملی‌تری دست یابیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به گزارش عملکرد دبیرخانه ستاد همکاری‌ها در ستاد و صف، بیان کرد: گزارش ارزشمندی از سوی مسئولان دبیرخانه ستاد ارائه شد و امیدواریم بتوانیم با تقویت همه جانبه آن شاهد رشد روزافزون تری باشیم.