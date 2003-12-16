تدارك برنامه هاي ويژه براي مراسم ربع قرن انقلاب اسلامي

به گزارش خبرگزاري مهر، اميردريادار محمد شفيعي رودسري امروز در آئين معارفه فرمانده قرارگاه و پشتيباني اين وزارتخانه با اعلام اين مطلب افزود: وزارت دفاع در 25 سال گذشته، با پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري از نيروهاي مسلح، دانش بومي را جايگزين ابزار و مستشاران خارجي كرده است.

وي تلاش اين وزارتخانه در ايام دهه فجر امسال را معطوف به تبيين دستاوردهاي ربع قرن انقلاب اسلامي دانست تا همدلي ميان حماسه سازان بهمن 57 و ادامه دهندگان راه آنها افزايش يابد.

دريادار شفيعي رودسري با اشاره به لزوم توجه بيشتر به كارآمدي ساختارهاي خدماتي و پشتيباني در وزارت دفاع، از مجموعه قرارگاه و پشتيباني به عنوان يگاني حساس كه نقش تعيين كننده اي در اجراي ماموريت ساير يگان هاي وزارت دفاع دارد، ياد كرد.

معاون هماهنگ كننده وزارت دفاع واگذاري ماموريت هاي غيرمرتبط به مسئوليت هاي نظامي به بخش هاي خصوصي، توجه به اصل بهينه سازي نيروي انساني در ساختار اداري و كوچك سازي سازماني را به عنوان ضرورت هاي مورد نياز در فعال سازي هر چه بيشتر فرماندهي قرارگاه و پشتيباني مورد تاكيد قرار داد.

بر اساس اين گزارش در اين مراسم سردار سرتيپ دوم پاسدار يدالله اردستاني به عنوان فرمانده جديد قرارگاه و پشتيباني وزارت دفاع معرفي و از خدمات فرمانده پيشين، سردار سرتيپ دوم پاسدار سيد علي محتشميان قدرداني شد.



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