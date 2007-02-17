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۲۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۱۸

صادرات مصنوعات پلاستیکی و ملامین به 211 میلیون دلار رسید

در ده ماهه سال جاری 211 میلیون و 348 هزار دلار مصنوعات پلاستیکی و ملامین به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، در این مدت 3/. درصد از وزن و 7/1 درصد از ارزش کل صادرات غیر نفتی کشورمان به صادرات مصنوعات پلاستیکی و ملامین اختصاص یافت.

میزان وزنی صادرات مصنوعت پلاستیکی و ملامین 92 هزار و 515 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/16 درصد افزایش یافت.

از مجموعه صادرات دو زیر گروه کالایی مصنوعات پلاستیکی  و ملامین در 10 ماهه سال جاری 205 میلیون و 13 هزار دلار آن به مصنوعات پلاستیکی و ملامین و 6 میلیون و 335 هزار دلار آن به اشیای پلی اتیلنی اختصاص یافت.

صادرات اشیاء پلی اتیلنی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش 107 درصد افزایش نشان می دهد.

کد مطلب 449320

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