صادرات مصنوعات پلاستیکی و ملامین به 211 میلیون دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، در این مدت 3/. درصد از وزن و 7/1 درصد از ارزش کل صادرات غیر نفتی کشورمان به صادرات مصنوعات پلاستیکی و ملامین اختصاص یافت.

میزان وزنی صادرات مصنوعت پلاستیکی و ملامین 92 هزار و 515 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/16 درصد افزایش یافت.

از مجموعه صادرات دو زیر گروه کالایی مصنوعات پلاستیکی و ملامین در 10 ماهه سال جاری 205 میلیون و 13 هزار دلار آن به مصنوعات پلاستیکی و ملامین و 6 میلیون و 335 هزار دلار آن به اشیای پلی اتیلنی اختصاص یافت.

صادرات اشیاء پلی اتیلنی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش 107 درصد افزایش نشان می دهد.