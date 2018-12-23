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۲ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۰۴

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه بهارستان معرفی شد

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه بهارستان معرفی شد

بهارستان-آیین تودیع و معارفه مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه بهارستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه مراسم معارفه و تکریم مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه حضرت ابوالفضل (ع) بهارستان با حضور حجت الاسلام نظری مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران و هیئت همراه و مسئولین ادارات و بسیجیان شهرستان بهارستان برگزار شد. 

نظری در این مراسم پیرامون موضوع تولی و تبری و دشمن شناسی به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: دشمنی از دیدگاه قرآن به ۲ دسته تقسیم می شود، دسته اول دشمنی ممدوح و مورد پسند قرآن، مانند دشمنی با شیطان و دشمنی با کافران و منافقان که وظیفه ما برائت جستن از این گروه است.

وی افزود: دسته دوم دشمنی مذموم و ناپسند، مثل دشمنی با انسان مؤمن و مسلمان است، که وظیفه ما در این مورد این است که نسبت به برادران دینی خود بغض و کینه نداشته باشیم و در صورت بروز اختلاف، فوراً در صدد برطرف کردن آن برآییم.

کد مطلب 4493216

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