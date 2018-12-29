توقعات از سفیر ایران در چین بیش از دیگر سفرا است

جواد منصوری سفیر اسبق ایران در چین در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اهمیت ویژه سفارت خانه‌های ایران در برخی کشورها از جمله چین و وظیفه سنگین سفرای ایران در قبال این مساله، اظهارداشت: در خصوص انتخاب سفیر ایران برای چین در ماه های اخیر، اتفاق غیر منتظره ای که افتاد این بود که سفیر سابق ما آقای همتی، پس از معرفی به عنوان سفیر ایران در چین در آن کشور مستقر شد و حتی استوارنامه خود را هم تقدیم مقامات چینی کرد اما با انتخاب وی به عنوان مدیرکل بانک مرکزی، آقای همتی به تهران فراخوانده شد و داستان متفاوتی ایجاد شد.

وی گفت: انتظار این بود که وزارتخارجه پس از این موضوع در کمترین زمان ممکن نسبت به معرفی سفیر جدید اقدام کند که این امر محقق نشد و تا انتصاب آقای کشاورز زاده به عنوان سفیر جدید ایران در پکن، پنچ ماه زمان صرف شد.

منصوری با بیان اینکه با توجه به تجربیاتی که آقای کشاورز زاده در بدنه وزارت خارجه دارد نسبت به برخی دیگر از افراد خارج از بدنه وزارت خانه مزیت بهتری دارد، تصریح کرد: اینکه شخصی در وزارت خارجه بوده و مناصب مختلفی را در حوزه مناطق مختلف جهان تجربه کرده باشد، می تواند در برقراری روابط وی با طرف های خارجی موثر واقع شود.

سفیر اسبق ایران در چین ادامه داد: به نظر من، لازم است در سفارتخانه ایران در چین متخصصانی از حوزه های مختلف کشاورزی، صنعتی، ساختمانی و دیگر حوزه های کاربردی داشته باشیم.

وی افزود: شما سفارتخانه‌های خارجی که در تهران هستند را ببینید، از دستگاه‌های مختلف دولتی آنها حداقل یک نفر در آن سفارتخانه مشغول به کار است و این طور نیست که همه اعضای سفارتخانه‌ها از وزارت خارجه آن کشورها باشند.

منصوری تاکید کرد: به عنوان مثال ارتش جمهوری اسلامی ایران مدیریت خیلی خوبی برای تربیت کادر وابستگان نظامی دارد و معمولا هم وزارت خارجه با این افراد مشکلی ندارد ولی متاسفانه دستگاههای دیگر چنین همکاری را نداشته و افراد مناسب را برای اعزام به ماموریت های خارجی در سفارتخانه های ایران ندارند.

سفیر اسبق ایران در چین در پایان خاطرنشان کرد: ارتباط با کشوری مثل چین، به عنوان کشوری که از وزن و جایگاه بالای سیاسی و اقتصادی در جهان برخوردار است می تواند برای ایران و هرکشور دیگری حائز اهمیت باشد. بنابراین انتظاری که از شخص سفیر در کشوری خاص همچون چین می رود بسیار بالاتر از دیگر سفرا در کشورهایی با درجات اهمیت پایین تر است.