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۲۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۱۹

در تالار وحدت

نشست پژوهشی موسیقی و تعزیه برگزار می شود

نشست پژوهشی موسیقی و تعزیه برگزار می شود

سی و چهارمین برنامه از سلسله نشست های پژوهشی با عنوان نغمه های آسمانی با موضوع تعزیه و موسیقی دستگاهی در تالار وحدت برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش نخست این برنامه که از ساعت 14:30 تا 18 روز جمعه چهارم اسفندماه آغاز می شود، سعید افزونتر به تجزیه و تحلیل موسیقی تعزیه از زوایای موزیکولوژی می پردازد.

بخش دوم این برنامه به نمایش تعزیه "بازار شام و سفیر فرنگی" به تعزیه گردانی حاج مرتضی صفاریان اختصاص دارد. این برنامه به همت مؤسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی با همکاری بنیاد رودکی اجرا می شود.

کد مطلب 449325

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