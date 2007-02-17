نشست پژوهشی موسیقی و تعزیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش نخست این برنامه که از ساعت 14:30 تا 18 روز جمعه چهارم اسفندماه آغاز می شود، سعید افزونتر به تجزیه و تحلیل موسیقی تعزیه از زوایای موزیکولوژی می پردازد.



بخش دوم این برنامه به نمایش تعزیه "بازار شام و سفیر فرنگی" به تعزیه گردانی حاج مرتضی صفاریان اختصاص دارد. این برنامه به همت مؤسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی با همکاری بنیاد رودکی اجرا می شود.