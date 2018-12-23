به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری بعدازظهر یکشنبه در جمع اهالی روستای «بره فراخ» از توابع بخش خزل نهاوند گفت: حضور مسئولان در میان مردم یک وظیفه است.

وی با تأکید بر اینکه با چند ساعت حضور در روستا نمی‌توان تمامی مشکلات را برطرف کرد، تأکید کرد: بااین‌حال بازهم از خدمت به مردم بازنمی‌ایستیم و همواره به دنبال روزنه امیدی برای رفع مشکلات هستیم.

ناصری بابیان اینکه مردم باید در توسعه روستا و اجرای طرح هادی و بهسازی و عمران و آبادانی روستای خود کمک کنند، افزود: امروز تأمین آب شرب روستا، احداث ترانس برق برای تقویت برق روستا و جابجایی تیرهای چراغ‌برق سطح معابر و تقویت اینترنت و تلفن همراه و ایجاد تلفن ثابت از مشکلاتی است که احصا شده و در دستور کار قرار خواهند گرفت.

وی در خصوص بهسازی این روستا اظهار کرد: در صورت همکاری مردم روستا و عقب‌نشینی واخحدها در این زمینه نیز ورود پیدا خواهیم کرد.

فرماندار نهاوند در ادامه با حضور در محل بخشداری خزل در جلسه‌ای با حضور جمعی از مسئولین دستگاه‌های اجرایی شهرستان و شوراها و دهیاران بخش خزل، گفت: با اطمینان می‌گویم اگر مدیران در بخش‌ها پای‌کار باشند، امورات و مشکلات مردم تا ۸۰ درصد قابل‌پیگیری و حل است.

وی با تأکید بر اینکه گذر از سختی‌ها و تحریم‌ها جز با خدمت به مردم میسر نمی‌شود، چراکه مردم بازوان اصلی این نظام و دولت هستند، گفت: در طول هفته، یک روز را به دیدار با مدیران کل اختصاص داده‌ایم که تابه‌حال دستاورد خوبی برای شهرستان داشته است.

ناصری اظهار کرد: امروز بهترین فرصت برای خدمت به مردم ایجادشده باید از فرصت بهره برد.