به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت مادیران، بابک ثقفی مدیرعامل این شرکت در حاشیه این مراسم که با حضور مدیران ارشد شرکت مادیران و جمعی از خبرنگاران حوزه ورزشی و اقتصادی برگزار شد، در خصوص انتخاب کریم انصاری‌فرد به عنوان سفیر برند ایکس ویژن، اظهار کرد: ایکس ویژن یک برند ایرانی است که توانسته سال‌ها در میان تلاطم اقتصادی کشور، جایگاه ممتاز خود را حفظ کند و برای افزایش ارتباط میان برند و مخاطبان‌مان، تصمیم گرفته شد تا کریم انصاری فرد به عنوان سفیر برند ایکس ویژن انتخاب شود.

وی در خصوص تصمیم ایکس ویژن برای انتخاب سفیر برند اظهار کرد: انتخاب سفیر برند در راستای مسوولیت اجتماعی شرکت مادیران صورت گرفته و مسوولیت اجتماعی یکی از سیاست‌های مهم این شرکت بوده و در تلاش هستیم تا با انتخاب و معرفی کریم انصاری فرد به عنوان سفیر برند، پیام ویژه‌ای برای جامعه داشته باشیم.

مدیرعامل مادیران افزود: مدیران مادیران عقیده دارند برندهای اقتصادی در قبال کلیه ذی‌نفعان مسئول هستند و این ذی‌نفعان می‌تواند مشتری، کارمند، مصرف‌کنندگان و در مقیاس بزرگ‌تر جامعه را شامل می‌شود. بنابراین یک رابطه ممتاز میان برند و جامعه خود ایجاد می‌شود که کاهش معضلات اجتماعی را در برخواهد داشت، چرا که حفاظت و مراقبت از جامعه از جمله وظایف برندهای بزرگ اقتصادی است که در دنیای کنونی، مسوولیت اجتماعی نامیده می‌شود و این مفهوم می‌تواند به ایجاد رابطه نزدیک میان تولید کننده و مخاطبان منجر شود.

وی در خصوص علل انتخاب کریم انصاری فرد به عنوان سفیربرند ایکس ویژن اظهار کرد: به طور حتم، شباهت‌های شخصیتی میان برند ایکس ویژن و چهره‌های شاخص کشور در حوزه‌های ورزشی و فرهنگی مورد نظر گروه ارزیابی و برندسازی ایکس ویژن نقش به سزایی داشته و ویژگی‌های مشترک کریم انصاری فرد با هویت برند ، سبب شد تا ایشان به عنوان سفیر برند انتخاب شود. دوری از حاشیه، تلاش و پشتکار این ورزشکار کشورمان و همچنین میزان علاقه و محبوبیت جامعه و علی‌الخصوص جوانان به کریم انصاری فرد از جمله مواردی است که می‌توان به علل انتخاب ایشان اشاره کرد.

ثقفی در خصوص پیام اجتماعی انتخاب سفیر برند، افزود: کریم انصاری فرد ستاره‌ای است که برای رسیدن به قله موفقیت تلاش کرد و این موفقیت بی‌تردید پاداش همه سختی‌های او بوده و هر جوان ایرانی می‌تواند با الگو گرفتن از این ستاره جوان ایرانی، به قله‌های درخشان موفقیت دست یابد.

این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.