حفظ استقلال سیاسی از دستاوردهای حماسه ۹ دی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جبار فصاحت عصر یکشنبه در جمع اعضای ستاد گرامیداشت حماسه ۹ دی اظهارداشت: افزایش اقتدار و استحکام نظام، تقویت باور به وجود جنگ نرم و فتنه های پیچیده، کنار رفتن نقاب ها از دیگر دستاوردهای حماسه نهم دی ماه است.

وی با تاکید بر تبیین دستاوردهای حماسه ۹ دی ماه در جامعه افزود: واکاوی این خیزش بزرگ مردمی به عنوان نقطه عطفی در حیات طیبه انقلاب اسلامی ضرورتی انکارناپذیر است.

فصاحت اضافه کرد: بصیرت و آگاهی ملت فهیم کشورمان در حمایت از ارزش های انقلابی و دینی که بیش از این نیز بارها آن را به رخ جهانیان کشیده اند، در ۹ دی صحنه ای عاشورایی را به نمایش گذاشت؛ صحنه ای که جهانیان را به تعظیم در برابر اراده و وحدت ملی خود وادار کرد.

معاون هماهنگ کننده سپاه سردشت بیان کرد: ملت ایران با حرکت عظیم میلیونی و به نمایش گذاشتن بصیرت، آگاهی، وحدت و همدلی، فتنه های دشمنان انقلاب را با شکست مواجه کردند و به جهانیان نشان دادند که هرگز حاضر به عقب نشینی از ارزش های دینی و انقلابی خود نیستند و در برابر هر آنچه مغایر با ارزش ها باشد ایستادگی می کنند.

وی عنوان کرد: کلید واژه هایی همچون حرکت دینی و اسلامی، شناخت موقعیت، بصیرت، دشمن شناسی، حرکتی خودجوش، حرکتی غیرمتعارف و معمول و روزی که حجت را بر همه تمام کرد جوهره این حماسه جاویدان است.

پوشش خبری و انعکاس رسانه ای، فضاسازی و نصب بنر بر سد درب ادارات و اختصاص یکی از خطبه های نمازجمعه به حماسه ۹ دی از جمله مهم ترین مصوبات این جلسه بود.