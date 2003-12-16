بن همام فردا با مهرعليزاده ملاقات مي كند

به گزارش خبرنگار " مهر " در اين ملاقات كه ساعت 30/14 فردا در سازمان تربيت بدني برگزار خواهد شد دوطرف در زمينه راههاي گسترش و اشاعه فوتبال درايران و همچنين معرفي وايجاد زمينه هاي رشد و ارتقاء فوتبال كشورمان درعرصه هاي بين المللي به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

گفتني است دراين ديدار پيترولاپان دبيركل كنفدراسيون فوتبال آسيا و همچنين روساي پروژه گG FIFA , AFC نيز حضور دارند.