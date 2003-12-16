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۲۵ آذر ۱۳۸۲، ۱۵:۵۷

بن همام فردا با مهرعليزاده ملاقات مي كند

بن همام رييس كنفدراسيون فوتبال آسيا فردا با مهندس محسن مهرعليزاده معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني كشورمان ديدار و گفت و گو خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار " مهر " در اين ملاقات كه ساعت 30/14 فردا در سازمان تربيت بدني برگزار خواهد شد دوطرف در زمينه راههاي گسترش و اشاعه فوتبال درايران و همچنين معرفي وايجاد زمينه هاي رشد و ارتقاء فوتبال كشورمان درعرصه هاي بين المللي به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.
گفتني است دراين ديدار پيترولاپان دبيركل كنفدراسيون فوتبال آسيا و همچنين روساي پروژه گG FIFA , AFC نيز حضور دارند.

کد مطلب 44933

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