لطف الله فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران، گفت: امروز دشمن از تمام ظرفیت خود علیه ما استفاده کرده است و با توجه به مشکلات اقتصادی که در کشور به وجود آمده است، تمام فشار و توان خود را در این نقطه معطوف کرده و تمام حربه‌ها و ابزارهای خود را نیز در این مسیر به کار گرفته است؛ دشمن امروز در تلاش است با فشارهایی که وارد می‌کند، مردم را از انقلاب مایوس کند.

وی افزود: جای خوشحالی است که دشمن در این مرحله به موضوع مهمی توجه نداشته و آن این است که با وجود فشارها و دشواری هایی که اعمال می کند، مردم بینش خوبی از خود نشان می دهند و می‌توانند مسائل را تحلیل کرده و در مقابل این فشارها دوام‌ خواهند آورد اما باید به این نکته هم توجه کرد که مسئولان نیز در این موقعیت حساس برنامه‌ریزی داشته باشند.

معاون پارلمانی رئیس دولت دهم ضمن اشاره به تلاش‌های مقام معظم رهبری در خصوص پاتک به اقدامات خصمانه دشمن، گفت: رهبرمعظم انقلاب، شورای عالی اقتصادی را تشکیل دادند تا مسائل مهم اقتصادی در آن شورا بررسی، هماهنگ و اقدام شود. دولت باید از ظرفیت این شورا به نحو احسن استفاده کند چون در حقیقت ما باید چالش‌های اصلی اقتصاد مثل سیستم بانکی و... را شناسایی کنیم و وظیفه دولت است که در این شورا طرح موضوع کند و با توجه به ظرفیت ایجاد شده توسط مقام معظم رهبری مشکلات آنها مرتفع شود.

فروزنده اضافه کرد: امروز نظام بانکی، ارز و گرانی مهمترین موضوعاتی است که باید هرچه زودتر اصلاح شود که با برنامه‌ریزی صحیح به راحتی قابل حل است. با توجه به شرایط کنونی کشور، دولت باید در لایحه بودجه سال ۹۸ به جای کاهش بودجه بخش‌های نظامی و اقتصادی، هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد.

وی همچنین در مورد میزان وابستگی به فروش نفت در شرایط کنونی، گفت: منطق درست در این شرایط این است که ما سهم بودجه از فروش نفت را به حداقل ممکن برسانیم و بتوانیم آن را مدیریت کنیم. حقیقت این است که بودجه امسال بسیار مهم و حساس است و در همین راستا دولت باید هزینه‌های خود را تا جای ممکن کاهش دهد و از ظرفیت بخش خصوصی در انجام پروژه‌ها بهره ببرد ولی این تفاوت در بودجه دیده نمی‌شود.

فروزنده همچنین با اشاره به اهمیت توجه دولت به وضعیت معیشت مردم در شرایط کنونی کشور، گفت: دولت باید از یک سو قیمت‌ها را کنترل کند و از سوی دیگر مبارزه با احتکار و گران‌فروشی را نیز در دستور کار خود قرار دهد. در این شرایط یکی از مهمترین وظایف دولت این است که از قشر محروم و حقوق بگیر حمایت کند چون در چنین شرایطی میزان آسیب‌پذیری این اقشار بالاتر می‌رود ولی در عین حال باید مراقب باشیم که نقدینگی هم افزایش فراوانی نداشته باشد که یکی از بلایای امروز ما موضوع نقدینگی است.