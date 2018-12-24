۲۳۰۰شناسنامه مکانیزه درمیامی صادر شد/صدور۱۵۳۰کارت ملی هوشمند

اکبر بیک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به فعالیت‌های ۹ ماهه اداره ثبت‌احوال میامی و بابیان اینکه در این مدت دو هزار و ۳۸۶ جلد شناسنامه مکانیزه صادرشده است، بیان کرد: در این مدت همچنین یک هزار و ۵۳۰ کارت هوشمند ملی صادرشده است.

وی بابیان اینکه در ۹ ماهه امسال ۳۸۷ فقره ولادت ثبت‌شده است، بیان کرد: از این تعداد ۴۲ نفر شهری و ۳۴۵ نفر نیز روستایی بوده‌اند.

رئیس ثبت‌احوال میامی بابیان اینکه ۱۴۶مورد فوتی در این مدت به ثبت رسیده است، گفت: ۱۶مورد از این تعداد شهری و مابقی آن روستایی بوده است.

بیک محمدی همچنین از ثبت ۴۸ فقره ازدواج در طول ۹ ماهه سال جاری خبرداد و افزود: ۲۱ ازدواج در حوزه شهری و ۲۷ مورد نیز در حوزه روستایی به ثبت رسیده است.

وی در ادامه اسامی علی، ابوالفضل و امیرعباس را بیشترین نام‌های ثبت شده برای پسران در ثبت احوال میامی دانست و افزود: نام های محمد، مهدی، امیرعلی و حسین نیز از اسامی مورد توجه اهالی شهرستان برای نامگذاری فرزندان خود است.

رئیس ثبت احوال میامی همچنین به فراوانی نام‌های فاطمه و زهرا در نامگذاری دختران در شهرستان اشاره کرد و افزود: اسامی فاطمه زهرا، حلما، نازنین زهرا، زینب و ریحانه نیز از دیگر اسامی مورد توجه مردم شهرستان بوده است.