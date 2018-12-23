به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج عصر یکشنبه در مجمع انتخاباتی هئیت فوتبال آذربایجان غربی با بیان اینکه این استان ظرفیت خوبی در رشته ورزشی فوتبال دارد افزود: با همکاری تمامی مسئولان و نهادهای اجرایی در بخش ورزش باید یک تیم مطرح از سوی استان در لیگ های فوتبال حضور داشته باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تیم فوتبال ۹۰ ارومیه در لیگ دسته یک کشور حضور دارد عنوان کرد: از زحمات تمام کسانی که تا به امروز در رشد فوتبال این استان تلاش کردند نهایت تشکر را دارم و تیم فوتبال ۹۰ ارومیه باید حمایت شود و این تیم حفظ و رشد کند تا شاهد حضور این تیم در لیگ برتر باشیم.

تاج گفت: انتظار داریم به منظور توسعه فوتبال استان و با حمایت مسئولان استانی از تیم‌های ۹۰ ارومیه و سردار بوکان، شاهد صعود نماینده آذربایجان‌غربی به لیگ برتر باشیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه افزود: فوتبال آقایان بخشی از برنامه‌های هیات است و باید فوتبال بانوان، ساحلی و فوتسال نیز مورد توجه هیات‌های استانی قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی نیز در این مجمع گفت: هیئت فوتبال استان نیاز به اصلاحات منابع انسانی دارد و از ریاست این هیات درخواست داریم در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.

عبدالله چمن گلی افزود: تیم های فوتبال ۹۰ ارومیه، سردار بوکان، همیاری بانوان و فوتسال اروم آلیاژ سرمایه های استان در لیگ های برتر، دسته یک و دسته ۲ کشور هستند و همگی موظف به حفظ آنها هستیم.

در این مجمع سردار علی اصغر ملکانی با اخذ ۲۴ رای از ۳۲ رای ماخوذه و یک رای ممتنع به مدت چهار سال دیگر در سمت ریاست هیات فوتبال آذربایجان غربی ابقا شد.