قدرت ایمان در سلامتی جسمانی تأثیر گذار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست آنلاین، دینداران بر این باورند که قدرت ایمان و دعای انسان در شفای بیماران نقش بسزایی ایفا می کند و منجر می شود تا بیماری انسان بهبود یابد.

بر اساس تحقیقاتی که در مرکز سان رافائل رم پایتخت ایتالیا انجام شده، این نتیجه به دست آمده که ایمان قوی به مردم کمک می کند تا از بروز سکته های مغزی در امان باشند.

روحیه قوی و ایمان مستحکم منجر به کاهش فشارهای عاطفی و روانی شده و از سکته های مغزی جلوگیری به عمل می آورد.

محققان در مرکز سان رافائل رم پایتخت ایتالیا از 132 نفر که دچار سکته های مغزی شده بودند، تحقیقاتی به عمل آوردند و اعتقادات دینی و ارزشهای روحی مرتبط با ایمان آنها را مورد ارزیابی قرار دادند. این تحقیقات نشان دادند که ایمان و اعتقادات دینی در آنها از دیگر افراد ضعیفتر است.

دکتر سالفاتور جیاکنتو رئیس اداره ساماندهی این مرکز گفت: کسانی که قدرت پذیرش و سازگاری با محیط و اطراف را دارند احتمال بروز سکته در آنها کمتر است.

وی افزود: کسانی که به دیگران کمک کرده و ایمان خود را تقویت می کنند و معتقدند که رنج و سختی تنها برای آنها نیست، زمینه ای می شود تا آنها کمتر دچار بروز فشارهای روانی شوند و احتمال سکته در آنها به صورت چشمگیری کاهش می یابد.