به گزارش خبرنگار مهر، حمیده ماحوزی عصر یکشنبه در نشست هماهنگی ستاد برگزاری سیزدهمین نمایشگاه استان بوشهر اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی تلاش‌های خوبی در سطح استان بوشهر صورت گرفته است.

وی برگزاری نمایشگاه کتاب را گامی موثر در ترویج فرهنگ کتاب دانست و ادامه داد: سیزدهمین نمایشگاه استانی کتاب دهم تا پانزدهم بهمن‌ماه در نمایشگاه بین المللی بوشهر برپا می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: تلاش داریم تا این دوره از نمایشگاه کتاب با کیفیت بالایی برگزار شود و تامین‌کننده کتاب‌های مورد نیاز مخاطبان باشد.

ماحوزی ادامه داد: دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان بوشهر سال گذشته در ۱۶۱ غرفه با حضور ۳۰۳ ناشر برگزار شد که ۱۵ ناشر از استان بوشهر در این نمایشگاه کتاب‌های خود را ارائه کردند.

وی از توزیع ۷۰۰ میلیون ریال بن توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ناشر نمایشگاه در نمایشگاه سال قبل خبر داد و افزود: در نمایشگاه سال قبل ۳۷ هزار عنوان کتاب ارائه شد که ۱۵۰ هزار نفر بازدید کننده و هفت هزار و ۵۰۰ میلیون ریال فروش داشت.