مشکل اصلی ساماندهی دستفروشان در قروه انتخاب مکان مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، پرستو شکری شامگاه یکشنبه در نشست بررسی و رفع مشکلات اصناف قروه که بیشتر به مبحث دستفروشان پرداخته شد، اظهار داشت: دستفروشی یک پدیده اقتصادی و اجتماعی بوده که باید با تدبیر به هنجار تبدیل شود.

وی اصلی ترین مشکل را مربوط به مکان برای ساماندهی دستفروشان دانست و افزود: از طرف شورا بازدیدهایی صورت گرفته و مکان یابی شده و نتیجه این موارد برای تعیین تکلیف به شهرداری ارسال گردید و نیاز است سرعت بخشیده شود.

شکری بر لزوم جذب سرمایه گذار در این زمینه تأکید کرد و خواستار همکاری و تعامل بازاریان و کسبه برای این مسئله شد.

به گفته وی بازاریان خود تعرض بسیاری به معابر دارند و نباید در خصوص مشکل سد معبر تنها دستفروشان را مقصر دانست.

شکری در ادامه از آمادگی شورای شهر در پذیرش طرح های مرتبط در خصوص ساماندهی دستفروشان و دیگر موارد در حوزه مدیریت شهری خبر داد.