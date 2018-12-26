۹ دی بصیرت ملت ایران را به تصویر کشید/ تهران سراسر خشم علیه فتنه

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها-سمانه شمس: برخی اتفاقات و گستاخی عده‌ای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با صحنه گردانی بیگانگان آن قدر ادامه پیدا کرد و هر روز شعله آن بیشتر شد، که در نهایت به اوج خود و در عاشورای سال ۸۸ رسید.

فتنه گران و طراحان فتنه سعی داشتند، از عاشورا به عنوان ابزاری در پی رسیدن به خواسته‌های نامشروع خود استفاده کنند، اما هتاکی به سیدالشهدا (ع) و نیز عاشورا و فرهنگ کربلا، سبب شد، تا این روز، به پایانی برای این فتنه تبدیل شود و مردم پس از هتاکی روز عاشورای فتنه گران، دیگر تاب بی حرمتی‌ها را نیاوردند و روز ۹ دی به خیابان‌ها آمدند و ضمن تجدید بیعت با ولایت فقیه، نسبت به اقدامات گستاخانه فتنه گران ابراز انزجار کردند.

مردم در ۹ دی نشان دادند اهل کوفه نیستند و علی تنها نمی‌ماند

مردم در استان و شهر تهران، به عنوان نقطه اصلی هتاکی به سیدالشهدا (ع) از پیش قراولان حماسه ۹ دی بودند، حماسه‌ای که سبب شد، جهانیان مات و مبهوت مانده و طراحان فتنه به عمق اعتقادات این مردم پی ببرند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در خصوص ابعاد حماسه ۹ دی به خبرنگار مهر گفت: مردم در ۹ دی به خیابان‌ها آمدند، تا جسارت و هتاکی به عاشورا و عزاداران حسینی را محکوم کنند.

حجت الاسلام سید محسن محمودی اضافه کرد: آن روز کسی به جناح بندی سیاسی، انتخابات و هیچ موضوع دیگر فکر نمی‌کرد و همه با هم در یک صف به خیابان‌ها آمدند، تا به انگلیس، آمریکا و اسرائیل بگویند ما همان مردم انقلابی سال ۵۷ هستیم و مردم دشت ورامین همان مردمی هستند، که ۱۵ خرداد سال ۴۲ را با فریاد هیهات من االذله خلق کردند.

وی در پاسخ به این سوال که چه شعارهایی توسط مردم در روز ۹ دی ۸۸ سر داده می‌شد، گفت: شعار «ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند» یکی از مهم‌ترین شعارهای مردم در ۹ دی سال ۸۸ بود.

رئیس ستاد ۹ دی استان تهران اضافه کرد: حرکت کفن پوشان دشت ورامین در نهم و دهم دی ماه ۸۸ به خوبی ثابت کرد، مردم این دیار برای لحظه‌ای در دفاع از ولایت و انقلاب اسلامی تردید نخواهند داشت.

۹ دی ریشه‌های مذهبی و دینی انقلاب اسلامی را به تصویر کشید

این حرکت به یاد ماندنی مردم در استان تهران، به ویژه وارثان قیام ۱۵ خرداد ۴۲ در دشت ورامین، سبب شد، تا رسانه‌ها تیترهای «تکرار تاریخ»، «ورامینی ها تاریخ را تکرار کردند» و … را برای تبیین اقدام ولایی مردم این دیار استفاده کنند.

نماینده مردم شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک هم که در سال ۸۸ و در مسجد جامع قرچک، در جمع کفن پوشان ورامینی که در حال طی مسیر برای رسیدن به پایتخت و دفاع از ولایت بودند، سخن می‌گفت، به خبرنگار مهر در خصوص ویژگی‌های حماسه ۹ دی اظهار داشت: حماسه ۹ دی روز نمایش بصیرت مردم در سراسر کشور، به ویژه تهران و نیز مردم شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک به عنوان وارثان قیام ۱۵ خرداد ۴۲ بود.

سید حسین نقوی حسینی ادامه داد: مردم در ۹ دی ۸۸ به همه دنیا به ویژه فتنه گران داخلی و حامیان خارجی آنها نشان دادند، که هرگز دست از انقلاب و ولایت برنخواهند داشت و تا پای جان در راه این نظام و انقلاب ایستادند.

وی گفت: حماسه ۹ دی به خوبی ریشه‌های مذهبی و دینی، ولایی و اعتقادی انقلاب اسلامی را نشان داد و به عنوان یک افتخار برای همیشه در تاریخ ماندگار شد.

آری، آن روز مردم آمدند، تا بگویند گذر زمان سبب نمی‌شود، تا نسبت به عقاید خود سرد و سست شوند و بصیرت و ولایتمداری از ویژگی‌ها این مردم است، آن روز مردم طومار فتنه ۸۸ را در هم پیچیدند، اما باید بدانیم، فتنه ۸۸ تمام شد، ولی فتنه‌ها هرگز تمام نمی‌شوند و دشمنان هر روز در پی دسیسه‌ای جدید برای مقابله با انقلاب مردمی و اسلامی ایران است.