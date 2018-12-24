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۳ دی ۱۳۹۷، ۸:۴۸

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان:

گفتمان‌های دینی از شاخص های سازمان تبلیغات اسلامی است

گفتمان‌های دینی از شاخص های سازمان تبلیغات اسلامی است

زنجان-معاون اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه گفتمان‌های دینی از شاخص های سازمان تبلیغات اسلامی است،گفت: تثبیت باورهای دینی و رفع شبهات اعتقادی از اهداف گفتمان های دینی است.

حجت‌الاسلام ولی‌الله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گفتمان‌های دینی  در مدارس استان زنجان به خوبی اجرا می‌شود، افزود: سازمان تبلیغات اسلامی گفتمان‌های دینی را مدارس با مدیریت و برنامه ریزی کارشناسی شده برگزار می‌کند.

وی اظهار کرد:  گفتمان‌های دینی شاهکار سازمان است و در مدارس با قوت بیشتری اجرا می‌شود و امسال اجرای این طرح در مدارس استان و در ایام‌الله دهه فجر باقوت بیشتری برگزار می‌شود. 

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: این سازمان بر کیفیت  بخشی به گفتمان‌های دینی در مدارس، مراکز علمی و مناطق حاشیه شهرها تأکید جدی دارد.

مصائبی بر لزوم برگزاری گفتمان‌های دینی در جامعه تأکید کرد و افزود: امروز در این برهه زمانی تقویت گفتمان‌های دینی در مدارس و مراکز علمی ضروری است.

وی افزود: گفتمان‌های دینی از شاخص های سازمان تبلیغات اسلامی است و با یک استراتژی خاص سمت‌وسوی جدی به گفتمان‌های دینی داده شود و گفتمان دینی مدارس از طریق   چهره به چهره در یک ارتباط دوسویه صمیمی بین مبلغ و مخاطب است.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ابراز کرد: تقویت و تثبیت  باورهای دینی، رفع شبهات اعتقادی، اشاعه سبک زندگی اسلامی و ایرانی در سطح مدارس از اهداف گفتمان‌های دینی در مدارس است و استقبال دانش آموزان  زنجانی از گفتمان‌های دینی بسیار عالی است.

کد مطلب 4493437

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