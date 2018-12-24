حجتالاسلام ولیالله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گفتمانهای دینی در مدارس استان زنجان به خوبی اجرا میشود، افزود: سازمان تبلیغات اسلامی گفتمانهای دینی را مدارس با مدیریت و برنامه ریزی کارشناسی شده برگزار میکند.
وی اظهار کرد: گفتمانهای دینی شاهکار سازمان است و در مدارس با قوت بیشتری اجرا میشود و امسال اجرای این طرح در مدارس استان و در ایامالله دهه فجر باقوت بیشتری برگزار میشود.
معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: این سازمان بر کیفیت بخشی به گفتمانهای دینی در مدارس، مراکز علمی و مناطق حاشیه شهرها تأکید جدی دارد.
مصائبی بر لزوم برگزاری گفتمانهای دینی در جامعه تأکید کرد و افزود: امروز در این برهه زمانی تقویت گفتمانهای دینی در مدارس و مراکز علمی ضروری است.
وی افزود: گفتمانهای دینی از شاخص های سازمان تبلیغات اسلامی است و با یک استراتژی خاص سمتوسوی جدی به گفتمانهای دینی داده شود و گفتمان دینی مدارس از طریق چهره به چهره در یک ارتباط دوسویه صمیمی بین مبلغ و مخاطب است.
معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ابراز کرد: تقویت و تثبیت باورهای دینی، رفع شبهات اعتقادی، اشاعه سبک زندگی اسلامی و ایرانی در سطح مدارس از اهداف گفتمانهای دینی در مدارس است و استقبال دانش آموزان زنجانی از گفتمانهای دینی بسیار عالی است.
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