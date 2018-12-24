  1. استانها
  2. زنجان
۳ دی ۱۳۹۷، ۸:۴۹

فرماندار زنجان:

۷۰ درصد از متکدیان جمع‌آوری‌شده در زنجان غیربومی هستند

۷۰ درصد از متکدیان جمع‌آوری‌شده در زنجان غیربومی هستند

زنجان-فرماندار زنجان گفت: ۷۰ درصد از متکدیان جمع‌آوری‌شده در استان زنجان غیربومی بوده و برخی نیز حتی از اتباع کشورهای بیگانه هستند.

رضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر به آسیب و معضل مهم تکدی گری در زنجان اشاره کرد و افزود: تکدی گری از معضلات اجتماعی است و در راستای ریشه‌کنی این معضل اجتماعی مردم همکاری کنند.

وی اظهار کرد: حضور متکدیان در شهر زنجان در مناسبت‌های مذهبی بسیار زیاد است و این فضای شهر زنجان را بد نشان می‌دهد.

فرماندار زنجان از وجود ۵۲۹ گدا در زنجان ثبت‌شده است، گفت: اقدامات خوبی در یک سال گذشته درزمینه جمع‌آوری متکدیان در زنجان انجام‌شده است و گرم‌خانه با هزینه‌ای یک میلیارد تومان راه‌اندازی شده است.

عسگری تأکید کرد: در این گرم‌خانه افراد درراه مانده و نیازمندان در این گرم‌خانه نگهداری می‌شوند.

وی از دستگیری ۴۱۵ متکدی در شش ماه امسال در زنجان خبر داد و افزود: قانون محکم است و افرادی که شغل خود را تکدی گری انتخاب کردند جرم انگاری شده  و تحویل زندان می‌شوند.

فرماندار زنجان ابراز کرد:  ۷۰ درصد از متکدیان جمع‌آوری‌شده در استان زنجان غیربومی بوده و برخی نیز حتی از اتباع کشورهای بیگانه هستند.

عسگری گفت: در استان ۳۵ متکدی هستند که به‌کرات دستگیر شدند و سه خانواده به‌صورت خانوادگی تکدی گری می‌کنند و ما باید فرهنگی را جا بیندازیم که مردم به این افراد کمک نکنند.

کد مطلب 4493446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها