رضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر به آسیب و معضل مهم تکدی گری در زنجان اشاره کرد و افزود: تکدی گری از معضلات اجتماعی است و در راستای ریشهکنی این معضل اجتماعی مردم همکاری کنند.
وی اظهار کرد: حضور متکدیان در شهر زنجان در مناسبتهای مذهبی بسیار زیاد است و این فضای شهر زنجان را بد نشان میدهد.
فرماندار زنجان از وجود ۵۲۹ گدا در زنجان ثبتشده است، گفت: اقدامات خوبی در یک سال گذشته درزمینه جمعآوری متکدیان در زنجان انجامشده است و گرمخانه با هزینهای یک میلیارد تومان راهاندازی شده است.
عسگری تأکید کرد: در این گرمخانه افراد درراه مانده و نیازمندان در این گرمخانه نگهداری میشوند.
وی از دستگیری ۴۱۵ متکدی در شش ماه امسال در زنجان خبر داد و افزود: قانون محکم است و افرادی که شغل خود را تکدی گری انتخاب کردند جرم انگاری شده و تحویل زندان میشوند.
فرماندار زنجان ابراز کرد: ۷۰ درصد از متکدیان جمعآوریشده در استان زنجان غیربومی بوده و برخی نیز حتی از اتباع کشورهای بیگانه هستند.
عسگری گفت: در استان ۳۵ متکدی هستند که بهکرات دستگیر شدند و سه خانواده بهصورت خانوادگی تکدی گری میکنند و ما باید فرهنگی را جا بیندازیم که مردم به این افراد کمک نکنند.
