ثبت۶۲۰کانون استان درسامانه سجا/برگزاری برنامه انقلاب به روایت هنر

علیرضا دولت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در مجموع ۶۲۰ کانون ثبت شده در سامانه سجا، پوشش قریب به ۳۰۰۰۰ عضو که با کد ملی و مشخصات ثبت نام کرده اند، عملیاتی شده است.

دولت آبادی با اشاره به فعالیت های قرآنی، ابراز داشت: فعالیت های قرآنی ما در خانه های نور(کانون های توانمند) در سطح استان اجرایی شده و قریب به ۴۶ خانه نور در سطح کانون های مساجد وظیفه اجرای فعالیت های قرآنی به شکل تخصصی را بر عهده دارند.

دولت آبادی با بیان اینکه سامانه سجا(سامانه مدیریت بچه های مسجد) در سطح کشور راه اندازی شده است، ابراز داشت: فرآیند ثبت کانون ها و اعضا در استان هماهنگ با کشور عملیاتی شده است.

‌دولت آبادی تصریح کرد: هدف کلی کانون های فرهنگی هنری مساجد، تربیت نیروی انسانی تراز و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن با محوریت مسجد است.

سرپرست کانون های فرهنگی هنری مساجد استان گفت: با توجه به تغییرات مدیریتی در سطح کلان و استان طی یکسال اخیر، رویکردها به شکل کلی در کانون های مساجد تغییر کرده و اولویت های برنامه ای ما در دو بخش ویژه فضای مجازی و هنر در دست اقدام است.

وی ابراز داشت: همچنین طی مدت مانده به پایان سال، اجرای چند برنامه ویژه هدفگذاری شده است.

دولت آبادی از برگزاری جشنواره فعالان فضای مجازی در استان خبر داد و گفت: برنامه انقلاب به روایت هنر نیز در مسجد شهیدان گچساران طی ۲۰ دی ماه با سخنرانی آیت الله ملک حسینی و تجلیل از هنرمندان فعال حوزه مسجد و انقلاب اجرایی می شود.

دولت آبادی گفت: استارت کار در حوزه فضای مجازی و هنر زده شده است و طی سالهای آینده نیز برنامه های آموزشی تربیتی در حوزه فضای مجازی با محوریت مبانی ارزشمند انقلاب خواهیم داشت.