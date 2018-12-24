برپایی نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب در حوزه ورزش استان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدتقی علوی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران افزود: این جشنواره فرهنگی ورزشی در پیست اسکی یاسوج برگزار می شود و از علاقه مندان دعوت به عمل می آید.

وی بیان داشت: ۵۰هزار ورزشکار ساماندهی شده مرد و زن در رشته‌های مختلف در استان فعالیت می‌کنند.

تقوی همچنین از افتتاح چندین پروژه ورزشی به مناسبت چهلمین سالگر انقلاب در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: این طرحها شامل سالن ورزشی در روستای دشت رز شهرستان دنا، سالن ورزشی و چمن مصنوعی در روستاهای چنارستان و گنجه‌ای در شهرستان بویراحمد، سالن ورزشی دیشموک در شهرستان کهگیلویه، و چمن مصنوعی فوتبال لیگ در شهرستان بهمئی است.

وی افزود: در این دهه ۲۴طرح ورزشی با اعتبار ۱۹۵میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.