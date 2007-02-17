آمریکا به دنبال رویارویی نظامی با ایران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، مارک کیمیت معاون وزیر دفاع آمریکا در امور خاورمیانه دراین کنفرانس امنیتی درابوظبی گفت :"ما در جستجوی زورآزمایی و رویارویی نظامی با ایران نیستیم ".



وی با رد اتهامات برخی از قانونگذاران دموکرات مبنی براینکه دولت بوش درصدد به راه انداختن جنگ جدیدی درخاورمیانه است ، تصریح کرد :"ما معتقدیم که دیپلماسی بهترین راه برای برخورد با برنامه هسته ای ایران است ".



کیمیت همچنین ادعا کرد: واشنگتن نگران بلندپروازیهای منطقه ای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و تلاشهایش برای سوء استفاده از خشونتها در عراق از زمان اشغال این کشور است.



وی گفت : "ما نگرانیهایی درباره بلند پروازیهای هژمونیک ایران داریم ".



این مقام ارشد پنتاگون درادامه ادعاهای خود اظهارداشت :" به نظر می رسد آنها ( در اشاره به ایران) فکرمی کنند سقوط صدام از قدرت درعراق و نبود یک وزنه تعادل منطقه ای به آنها مجوز گسترش نفوذ و حضورشان در سرتاسر خلیج فارس را می دهد" .



در آغاز این کنفرانس امنیتی یک روزه ، شیخ نهیان بن مبارک آل نهیان وزیر آموزش و تحقیقات امارات بر اهمیت امنیت شش کشورعرب خلیج فارس برای تمام جهان تاکید کرد .



این همایش پیش از بزرگترین نمایش هوایی خاورمیانه موسوم به IDEX-2007 که فردا آغاز می شود و تا پنجشنبه ادامه دارد ، برگزار شد .

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