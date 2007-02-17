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۲۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۵:۰۷

یک مقام پنتاگون در امارات :

آمریکا به دنبال رویارویی نظامی با ایران نیست

یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا امروز در کنفرانس امنیتی خلیج فارس در امارات گفت : واشنگتن به دنبال رویارویی نظامی با ایران به سبب برنامه هسته ای آن نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، مارک کیمیت معاون وزیر دفاع آمریکا در امور خاورمیانه دراین کنفرانس امنیتی درابوظبی گفت :"ما در جستجوی زورآزمایی و رویارویی نظامی با ایران نیستیم ".

وی با رد اتهامات برخی از قانونگذاران دموکرات مبنی براینکه دولت بوش درصدد به راه انداختن جنگ جدیدی درخاورمیانه است ، تصریح کرد :"ما معتقدیم که دیپلماسی بهترین راه برای برخورد با برنامه هسته ای ایران است ".

کیمیت همچنین ادعا کرد: واشنگتن نگران بلندپروازیهای منطقه ای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و تلاشهایش برای سوء استفاده از خشونتها در عراق از زمان اشغال این کشور است.

وی گفت : "ما نگرانیهایی درباره بلند پروازیهای هژمونیک ایران داریم ".

این مقام ارشد پنتاگون درادامه ادعاهای خود اظهارداشت :" به نظر می رسد آنها ( در اشاره به ایران) فکرمی کنند سقوط صدام از قدرت درعراق و نبود یک وزنه تعادل منطقه ای به آنها مجوز گسترش نفوذ و حضورشان در سرتاسر خلیج فارس را می دهد" .

در آغاز این کنفرانس امنیتی یک روزه ، شیخ نهیان بن مبارک آل نهیان وزیر آموزش و تحقیقات امارات بر اهمیت امنیت شش کشورعرب خلیج فارس برای تمام جهان تاکید کرد .

این همایش پیش از بزرگترین نمایش هوایی خاورمیانه موسوم به IDEX-2007 که فردا آغاز می شود و تا پنجشنبه ادامه دارد ، برگزار شد .
کد مطلب 449347

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