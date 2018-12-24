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۳ دی ۱۳۹۷، ۸:۰۰

عدم تمایل بازیکنان به برگزاری مراسم بدرقه تیم ملی!

عدم تمایل بازیکنان به برگزاری مراسم بدرقه تیم ملی!

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران علاقه ای به حضور در مراسم احتمالی بدرقه آنها برای حضور در جام ملت های آسیا ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، صحبت های به وجود آمده در خصوص احتمال برگزاری مراسم بدرقه برای تیم ملی فوتبال ایران پیش از اعزام به امارات برای رقابت های جام ملت های آسیا با واکنش بازیکنان همراه بود.

مسئولان ورزش که قصد دارند نشان دهند حمایت همه جانبه ای از تیم ملی در راستای تحقق هدف خود در رقابت های جام ملت ها دارند با همکاری فدراسیون فوتبال می خواهند جشنی را در زمان حضور چندساعته تیم ملی در جزیره کیش برگزار کنند.

مراسمی که هنوز برنامه ریزی دقیقی برای آن نشده است اما باعث تعجب بازیکنان تیم ملی شد.

تنی چند از بازیکنان باتجربه تیم ملی اعلام کرده اند هیچ علاقه ای به حضور در این مراسم ندارند و امیدوار هستند تا تیم ملی پس از توقف چندساعته خود در کیش بی هیچ تشریفاتی به دبی امارات برود.

کد مطلب 4493472

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    نظرات

    • US ۰۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
      2 0
      پاسخ
      این کار خیلی بد است.

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