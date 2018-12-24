خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: موضوع ایمن بودن وسایل گرمایشی مدارس و مراکز آموزشی در خراسان‌جنوبی مربوط به امروز و دیروز نیست و هر چند مدت یک بار این موضوع محل بحث رسانه‌ها و متولیان امر می‌شود.

دغدغه‌ای که همواره در فصل سرما وجود داشته و با رخ دادن حوادث تلخی چون سوختن چند دختر مظلوم در زاهدان شدت بیشتری به خود گرفته و افکار عمومی را بار دیگر متوجه این امر مهم و حیاتی می‌کند.

نگاهی به اظهار نظرهای مسئولان پیرامون سیستم گرمایشی مدارس خراسان جنوبی

در حدود چهار سال قبل مدیرکل وقت آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی در گفت‌وگو با رسانه ها در تاریخ ۱۹ آبان ۹۳با بیان اینکه زمستان امسال تمامی مدارس استان از سیستم گرمایشی برخوردار هستند، گفت: اگر بخاری‌های غیراستاندارد در مدارس استان مشاهده شود، با مدیر مدرسه به‌صورت جدی برخورد می‌شود.

اما بازهم از گوشه و کنار مواردی از نقص سیستم ایمنی مدارس در استان مشاهده می‌شد به‌ویژه آنکه در برخی از مدارس به‌واسطه کمبود کلاس درس از کانکس به‌جای کلاس درس استفاده می‌شد که گرم کردن آن نیز شرایط خاص خود را می‌طلبد.

استاندار خراسان جنوبی در دوم دی‌ماه سال جاری طی نامه‌ای به مدیران کل آموزش‌وپرورش، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و فرمانداران استان، آن‌ها را به بررسی ایمنی مدارس طی فرصت هفت‌روزه مکلف کرد امسال نیز در ۲۱ آبان ماه ۹۷ محمدرضا بیکی مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی در گفت‌وگو با رسانه ها اظهار کرد: در حال حاضر چهار پروژه استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی حرارت مرکزی در سطح مراکز آموزشی استان در حال اجرا است که عملیات آن بااعتباری بالغ‌بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اجرا می‌شود که امید می‌رود تا پایان سال به اتمام برسد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی در این مصاحبه افزوده است: درصورتی‌که مدرسه‌ای از سیستم‌های غیراستاندارد استفاده کند، باید مدیر و معاونین آن مدرسه در این خصوص پاسخگو باشند.

تا اینکه بعد از اتفاق تلخ در زاهدان استاندار خراسان جنوبی در دوم دی‌ماه سال جاری طی نامه‌ای به مدیران کل آموزش‌وپرورش، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و فرمانداران استان، آن‌ها را به بررسی ایمنی مدارس طی فرصت هفت‌روزه مکلف کرد.

کمبود اعتبار تجهیز مدارس را تحت الشعاع قرار داده است

حجت‌الاسلام سید علیرضا عبادی نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در زمینه استانداردسازی سیستم گرمایش مراکز آموزشی و مدارس به خبرنگار مهر گفت: به نظر می‌رسد کمبودهای اعتباری آموزش‌وپرورش زمینه‌ساز وقوع حوادث تلخ چون اتفاق ناگوار در زاهدان می‌شود.

وی بیان کرد: بدون شک آموزش‌وپرورش یکی از وزارتخانه‌های مظلوم در دولت است که رفع کمبودهای بودجه‌ای و اعتباری آن توسط دولت باید موردتوجه جدی قرار گیرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس در بودجه توجه به این کمبود اعتبار آموزش‌وپرورش داشته و خواهد داشت، ادامه داد: بارها گفته‌ام که بودجه در مجلس تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد امکان تغییر دارد.

عبادی گفت: نطفه اصلی لایحه بودجه در سازمان برنامه‌وبودجه بسته می‌شود که اگر ایرادات و اشکالات جدی و اساسی داشته باشد شبیه نطفه‌ای با اختلالات ژنتیکی خواهد بود.

این سخن عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درزمینه کمبود اعتباری آموزش‌وپرورش در کنار گفته مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی در نشست خبری دوم دی‌ماه که برای مجهز کردن آن دسته از مدارسی که مجهز به سیستم گرمایش مرکزی نیستند نیازمند ۶۳ میلیارد تومان اعتبار هستیم، قابل‌تأمل است.

۲۵ درصد مدارس مجهز به سیستم گرمایش مرکزی نیستند

محمدرضا بیکی مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۵ درصد مدارس ما به سیستم گرمایش حرارت مرکزی متصل هستند، گفت: ۲۵ درصد دیگر مدارس که اغلب تک کلاسه دو کلاسه و گاهی تخریبی و نیازمند بازسازی هستند از بخاری نفتی کاربراتوری بخاری‌برقی تابشی که حداقل خطر را دارد استفاده می‌کنند.

وی بیان کرد: مدارس غیردولتی و غیر انتقاعی که تحت نظارت آموزش‌وپرورش استان هستند در ابتدای شروع فعالیت ملزم به کسب مجوز از اداره کل نوسازی از ابتدای تأسیس هستند و یکی از موارد مهم موردبررسی برای اعطای مجوز استفاده از بخاری و وسایل گرمایشی استاندارد و یا سیستم گرمایش حرارت مرکزی است.

والدین موارد استفاده مدارس از وسایل گرمایشی غیر استاندارد را گزارش کنند

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی ادامه داد: از والدینی که با مدارس غیر انتقاعی در ارتباط هستند، تقاضا می‌کنیم در صورت مشاهده استفاده مدارس از وسایل گرمایشی غیراستاندارد ما را در جریان قرار دهند.

بیکی با اشاره و تأکید بر اینکه استفاده از بخاری گازی نیز در مکان‌های پرجمعیت چون مدارس ممنوع است، بیان کرد: مدارس غیرانتفاعی اگر از وسایل گرمایشی غیراستاندارد استفاده ‌کنند و به اخطارها و تأکیدات توجه نکنند، لغو مجوز می‌شوند.

وی با بیان اینکه استفاده از سیستم گرمایش حرارت مرکزی و بعدازآن استفاده از بخاری نفتی کاربراتوری و یا بخاری تابشی نفتی استاندارد برای گرمایش مدارس شناخته می‌شوند، یادآور شد: در کانکس‌ها عموماً از بخاری تابشی برقی استفاده می‌شود.

بر همه روشن است که استفاده از سیستم گرمایش ایمن حق فرزندان این استان است تا با آسودگی و آرامش خاطر و به‌دور از خطر، برای ساختن آینده‌ای بهتر تحصیل کنند.

ازاین‌رو امیدواریم ۲۵ درصد باقیمانده مدارس خراسان جنوبی نیز با تأمین اعتبار به سیستم گرمایش مرکزی مجهز شوند و دغدغه گرمابخشیدن ایمن به مدارس به صورت مقطعی و موقت نباشد.