سودان سفیر کویت را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، دولت سودان در واکنش به اقدام کویت در خصوص هشدار به اتباع این کشور مبنی بر عدم سفر به سودان سفیر کویت در خارطوم را احضار کرد تا مراتب اعتراض خود درباره این مساله را ابلاغ کند.

سفارت کویت در خارطوم روز یکشنبه از اتباع کشورش خواست تا با توجه به ادامه ناآرامی‌ها و اعتراضات در سودان، به این کشور سفر نکنند.

کویت نخستین کشور عربی حاشیه خلیج فارس است که چنین درخواستی را از شهروندان خود در خصوص تحولات اخیر در سودان کرده است.

مردم سودان از روز چهارشنبه در اعتراض به گرانی و افزایش قیمت کالاها در مناطق مختلف این کشور تظاهرات کردند.

مسئولان سودانی در پی تشدید درگیری‌ها، در برخی شهرها حالت فوق العاده و منع آمد و شد شبانه اعلام کرده و مدارس و دانشگاه‌ها در چند شهر از جمله خارطوم پایتخت این کشور تعطیل شده است.