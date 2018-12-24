بحرین کاردار سفارت عراق را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوطن، وزارت خارجه بحرین «نهاد رجب عسکر» کاردار سفارت عراق در منامه را احضار کرد.

«وحید مبارک سیار» معاون وزیر خارجه بحرین در امور منطقه ای در جریان دیدار با کاردار عراق، سخنان «نوری المالکی» معاون رئیس جمهور سابق این کشور و رئیس ائتلاف دولت قانون را محکوم کرد.

وی گفت که سخنان نوری المالکی مداخله آشکار در امور داخلی بحرین و مانع تراشی در مسیر تقویت روابط دوجانبه به شمار می آید.

مبارک سیار مدعی شد که حمایت نوری المالکی از ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه بحرین که در نظر مقامات این کشور یک نهاد خرابکار به شمار می رود مداخله در امور داخلی بحرین محسوب می شود چرا که این اقدام به مثابه حمایت از آشوبگری و خشونت در کشور است.

وی مدعی شد که بحرین در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمی کند و همین انتظار را در قبال امور داخلی خود دارد.