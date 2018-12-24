یدالله غلامپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرارداد شهرداری بیرجند با یک شرکت خودروساز در زمینه تحویل ۱۸ دستگاه اتوبوس اظهار کرد: شرکت خودروساز مربوطه در زمینه زمان تحویل اتوبوس‌های شهرداری بیرجند تخلف داشته است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند بیان کرد: طبق قرارداد این تعداد دستگاه اتوبوس در اردیبهشت ماه سال جاری باید تحویل می‌شد ولی در حال حاصر تنها ۱۱ دستگاه تحویل شده است.

غلامپور با بیان اینکه امیدواریم با شماره‌گذاری اتوبوس‌های باقیمانده، این تعداد نیز تحویل شود، ادامه داد: برای خرید این تعداد دستگاه اتوبوس ۱۱ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه بعد از تحویل اتوبوس‌های باقیمانده در یک برنامه رسمی از آن رونمایی کرده و وارد سیستم حمل و نقل درون شهری می‌شوند، گفت: پیگیر تأخیر در واگذاری اتوبوس‌ها هستیم چرا که در متن قرارداد برای تأخیر در واگذاری جریمه نیز معین شده است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند اظهار کرد: این اتوبوس‌ها برای استفاده معلولین نیز مناسب سازی شده است.

غلامپور بیان کرد: در ناوگان حمل و نقل درون شهری بیرجند کمبود اتوبوس نداریم بلکه این تعداد اتوبوس جایگزین اتوبوس‌های فرسوده خواهند شد تا شهروندان بیرجندی با آرامش بیشتری سفر درون شهری داشته باشند.

وی ادامه داد: هر اتوبوس در شهر بیرجند به طور متوسط ۴۰۰ تا ۵۰۰ مسافر را در روز جابه جا می‌کند که استاندارد آن ۸۰۰ مسافر است و مشاهده نیز می‌کنیم بسیاری از اتوبوس‌ها در حالی که ظرفیت خالی بسیاری دارند، مسافر جا به جا می‌کنند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند گفت: زمانی که یک مسافر برای رسیدن اتوبوس باید منتظر باشد بر حسب تقاضای مسافر در هر مسیر متفاوت است و به عنوان مثال در مسیر خیابان معلم ۱۲ دقیقه است.

غلامپور با اشاره به اینکه یکی از کد های تخلفی رانندگان موضوع تأخیر است، بیان کرد: اگر راننده‌ای این تخلف را مرتکب و زمینه شکایت شهروندان را فراهم کرد با او برخورد می‌شود.

وی اظهار کرد: سال گذشته ۱۵ ایستگاه شیشه‌ای و سه ایستگاه مکانیزه در شهر بیرجند ایجاد کردیم که امسال در این زمینه بودجه ای معین نشده است.