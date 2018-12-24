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۳ دی ۱۳۹۷، ۸:۲۴

کمپین تحریم کالاهای سعودی در شبکه‌های اجتماعی عرب‌زبان

کمپین تحریم کالاهای سعودی در شبکه‌های اجتماعی عرب‌زبان

کمپین تحریم کالاهای عربستان سعودی با مشارکت فعالان رسانه‌ای از برخی کشورهای عرب منطقه راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، کمپین تحریم کالاهای عربستان سعودی با مشارکت فعالان رسانه‌ای از یمن، لبنان، عراق، تونس، فلسطین، مصر و دیگر کشورهای اسلامی در محکومیت اقدامات تجاوزکارانه ائتلاف سعودی - آمریکایی علیه یمن به راه افتاد.

هدف این کمپین ایجاد یک جنبش جهانی برای تحریم عربستان همانند جنبش تحریم رژیم صهیونیستی است.

برخی از کالاهای سعودی، در واقع همان کالاهای آمریکایی هستند که در خاک عربستان و در قالب شرکت‌های سعودی تولید می‌شوند.

این کمپین قصد راه‌اندازی یک طوفان توئیتری برای تحریم کالاهای سعودی در فضای مجازی دارد.

کد مطلب 4493488

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