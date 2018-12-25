امیرشهاب رضویان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه سینمایی «قلعه عشق» که تهیه آن را برعهده دارد، گفت: این پروژه سینمایی محصول مشترک ایران و جمهوری آذربایجان است که کارگردانی آن را الهام قاسموف سینماگر آذربایجانی برعهده داشته است.

وی ادامه داد: فیلمبرداری این پروژه تیر و مرداد ماه سال جاری در باکو و مشکین شهر انجام شد.

این تهیه کننده اعلام کرد: «قلعه عشق» را برای حضور در سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر به دبیرخانه ارایه کرده‌ایم که امیدوارم در بخش فیلم‌های اول حضور پیدا کند.

رضویان درباره موضوع فیلمش توضیح داد: این فیلم برگرفته از افسانه‌های عاشقانه آذربایجانی است و در خط داستانی آن آمده است یعقوب شاه، حاکم باکو، دختری به نام آیتکین دارد که خواستگاران فراوانی از شهرهای مختلف دارد، اما آیتکین درگیر عشق پسری تبریزی است. جدال بین پسر تبریزی و شاهزاده‌ای به نام داداش ماجراهایی را رقم می زند.

رضویان در پایان گفت: رضا ناجی، علم‌الدین جعفروف، چناره ملک‌زاده، ضیا آقا، کماله پیریوا از جمله بازیگران این پروژه سینمایی هستند.

از دیگر عوامل این پروژه سینمایی می‌توان به نویسنده و کارگردان: الهام قاسموف، تهیه‌کننده: امیرشهاب رضویان، الهام قاسموف، مجری طرح: بابک شیرین صفت، مدیر فیلمبرداری: مهدی پریزاد، مدیر تولید: مجید فردی انور، صدابردار: مرتضی نجف لو، طراح گریم: حمید یوسفی دهق، طراح صحنه و لباس: روزبه جعفرزاده، دستیار یک کارگردان و برنامه ریز: حمید عزیزی، دستیار صدا: امیررضا قلی‌زاده، مجری گریم: مریم رخام، دستیار گریم: نگار شیرین صفت اشاره کرد.