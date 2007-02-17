کاندولیزا رایس امروز به فلسطین اشغالی می رود

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از پایگاه اینترنتی محیط، رادیو رژیم صهیونیستی اعلام کرد: کاندولیزا رایس امروز کمی پیش از نشست مشترک خود با ایهود اولمرت و ابومازن وارد سرزمین های اشغالی می شود.

قراراست این دیداردوشنبه آتی انجام شود.

وزیر امور خارجه آمریکا عصر امروز با زیپی لیونی وزیرامورخارجه اسرائیل دیدار می کند.

دیدار رایس با ابومازن نیز فردا درغزه انجام می شود.

دراین راستا منابع آگاه اسرائیلی اعلام کردند: رایس و اولمرت از ابومازن به علت امضای توافقنامه مکه مکرمه و مامور کردن اسماعیل هنیه به عنوان نخست وزیر دولت وحدت ملی فلسطین عصبانی هستند.

این درحالی است کاندولیزا رایس صبح امروز سرزده وارد بغداد شد.