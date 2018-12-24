احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های کشتی باشگاه‌های جهان در حالی به پایان رسید که با وجود حضور نداشتن تیمی از قم در این رقابت‌ها، ۳ مدال این مسابقات بر گردن کشتی گیران قمی حاضر در مسابقات آویخته شد تا کشتی قم در این عرصه نیز حضوری درخشان داشته باشد.

وی افزود: در مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان که در ایران برگزار شد تیم بیمه رازی موفق شد مقام قهرمانی را به دست بیاورد و در ترکیب این تیم ۲ کشتی گیر قمی شامل مهدی ابراهیمی و علی اکبر حیدری حضور داشتند که مدال طلا را بر گردن آویختند.

دبیر هیئت کشتی استان قم گفت: محمدجواد رضایی کشتی‌گیر جوان قمی نیز که در ترکیب تیم سینا صنعت ایذه در مسابقات شرکت کرده بود همراه با این تیم در جایگاه سوم قرار گرفت و مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کرد.

رضایی بیان داشت: تیم کشتی شهدای مدافع حرم قم به دلیل مشکلات مالی و کمبود منابع توان حضور در این رقابت‌ها را نداشت و اگر مشکل مالی نداشتیم، کشتی گیران قمی در ترکیب تیم شهدای مدافع حرم در مسابقات باشگاه‌های جهان شرکت می‌کردند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد: محمد حسنی مسئول کمیته استعدادیابی هیئت ورزش‌های همگانی و مربی نام آشنای کشتی قم به عنوان پژوهشگر برتر استان انتخاب و از سوی سرپرست استانداری قم مورد تجلیل واقع شد.