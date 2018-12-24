اوضاع سوریه و عراق در حال بهبود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «عبدالله دوم» پادشاه اردن در جریان دیدار با تعدادی از روزنامه نگاران تاکید کرد: شاهد آن هستیم که اوضاع در سوریه در حال بهبود است و اردن برای سوریه آرزوی خیر و نیکی دارد.

وی در ادامه افزود: ان شاءالله اوضاع در سوریه به حالت عادی بر می گردد. در عراق نیز اوضاع به صورت محسوسی در حال بهبود است و ما با مسئولان این کشور برای انجام تبادلات تجاری در ارتباط هستیم.

پادشاه اردن تاکید کرد: ان شاءالله نخست وزیر اردن قبل از پایان سال به بغداد سفر خواهد کرد.

وی افزود: اردن طی سالهای گذشته با شرایط سختی رو به رو بوده و ما به خوبی در جریان اوضاع کشور و منطقه و جهان هستیم. کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا از ما حمایت می کنند.