۹۵۶ نفر در سی امین جشنواره امتنان نخبگان قزوین شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بابایی در این باره اظهار کرد: با پایان زمان نام نویسی در سی امین جشنواره امتنان از استان قزوین؛ ۹۵۶ کارگر، گروه کار و واحد کار در سامانه این جشنواره نام نویسی کردند.

وی افزود: جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید هر سال به منظور ارج نهادن به اندیشه ها، تلاش ها و فعالیت‌های ارزشمند کارگران و تشـویق نیروهـای کارگری مولد، متخصص و مبتکر به منظور ترویج و ارتقاء هرچه بیشتر فرهنگ کار، رعایت انضباط در محیط کار، مشارکت، خلاقیت و نوآوری و ایجاد انگیزه در بین کارگران در سه مرحله مقدماتی در سطح کارگاهی و کارخانه، در سطح استانی و مرحله نهایی در سطح کشور انجام می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین یادآورشد: زمان نام نویسی سی امین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید همزمان با سراسر کشور از پنجم آبان آغاز شد و تا ۱۵ آذر ماه ادامه داشت.

بابایی تصریح کرد: با توجه به ماده ۱۹۵ قانون کار به منظور تشویق نیروهای کار مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، کارگران نمونه در سه سطح کارگاهی، استانی و کشوری شناسایی که در همین راستا در آبان ماه سال جاری اعلام فراخوان عمومی و دعوت از مسئولین تحقیق و توسعه و مکاتبه با واحدها، ۹۵۶ نفر در سایت شناسایی کارگران نمونه ثبت نام نموده اند که ۶۰ طرح جهت بررسی بیشتر انتخاب گردید که پس از تشکیل جلسات کارشناسی توسط کمیته استانی با حضور کارشناسان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، آموزش فنی و حرفه ای، ۲۵ طرح با توجه به شاخصهای تعیین شده جهت بازدید انتخاب شد، که از بین طرحها ۲ طرح به عنوان کارگر وگروه کار نمونه در بخش صنعت و ۲ طرح به عنوان کارگر و گروه کار نمونه در بخش خدمات و ۲ طرح به عنوان کارگر و گروه کار نمونه در بخش کشاورزی و یک بنگاه اقتصادی به عنوان واحد نمونه جهت بررسی به دبیرخانه ملی جشنواره امتنان در سطح کشوری انتخاب و معرفی خواهد شد.

بابایی اضافه کرد: با تشکیل کارگروه های ارزیابی و داوری پس از بررسی طرح ها و مستندات لازم و راستی آزمایی، برگزیدگان این جشنواره معرفی و از آنها تجلیل خواهد شد.