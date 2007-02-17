مولانا به " کدام من؟ " پاسخ می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم ابنتدا قسمتی از فیلم " مولانا و رقص سماع " به نمایش درمی آید و سپس محمد حیدرنژاد - استاد دانشگاه و مولف کتاب " حکایت شمس " - به بحث درباره حقیقت روح می پردازد.

وی بر آن است تا جهان بینی " من " را از نظرگاه مولانا در قالب پرسش هایی تشریح کند. پرسش هایی نظیر: من کیستم؟ چرا روشنفکران درباره هویت حقیقی من با هم اختلاف دارند؟ به راستی چرا فرشته من روزه اش را با خنده و شادی افطار نکند؟ من تاکنون رنگ زیبای زندگی را نشناخته ام. کسی به من بگوید زندگی چه رنگی است؟

این سخنرانی که پنجمین حضور امسال محمد حیدرنژاد در خانه هنرمندان است از ساعت 30/16 تا 30/19 در تالار ناصری برگزار می شود.