اتمام مستندسازی کنگره ملی نقش امام راحل در دفاع مقدس تا پایان سال

اسماعیل غلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کارگروه تبلیغات هنری و مستند سازی کنگره ملی نقش امام خمینی(ره) در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی در سه بخش حفظ آثار، ستاد کنگره و افراد مختلف اقدام به ساخت مستندها با سوژه های استانی در قالب ۲۴ موضوع کرده است.

مسئول کارگروه تبلیغات هنری و مستندسازی کنگره ملی نقش امام راحل در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی با اشاره به اینکه از سال ۹۳ با انجام مقدمات، کار ساخت مستندها، از جمله تامین استودیو و خرید تجهیزات لازم پیگیری شد و در سال ۹۴ به اتمام رسید، افزود: این کارگروه در تقسیم‌بندی زمانی که انجام داده، به بررسی نقش شهدا در پنج مقطع زمانی پرداخته است.

غلامی افزود: این پنج مقطع زمانی شامل قبل از انقلاب، حین انقلاب، قبل از دفاع مقدس، حین دفاع مقدس و بعد از دفاع مقدس است.

وی خاطرنشان کرد: این کارگروه ساخت مستند های خود را در قالب ۲۴ موضوع پیش بینی کرده است که تاکنون دو مستند آن با نام های «زینب» و «مجاهد غریب» به صورت کامل ساخته شده و از رسانه ملی نیز پخش گردیده است.

مسئول کارگروه تبلیغات هنری و مستندسازی کنگره ملی نقش امام راحل در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی ادامه داد: بقیه مستند ها بیش از ۶۰ درصد پیشرفت دارد و در صورت تامین اعتبار تا پایان سال تکمیل می شود.

غلامی نقش صنایع استان مرکزی در پشتیبانی از دفاع مقدس، پشتیبانی جهاد سازندگی در دفاع مقدس با محوریت شهید صادق بابایی، حماسه فتح شیاکوه در عملیات مطلع الفجر با محوریت شهید سیاوش امیری، انقلاب اسلامی در استان مرکزی به روایت اسناد، معرفی جریان ها و گروه های الحادی و معرفی شهدای ترور، مستند شهیدان رجایی( مسعود، اصغر و اکبر)، مستند مجاهد غریب با محوریت رزمنده پاکستانی دفاع مقدس (رستم علی خاوری)، مستندهایی از آزادگان و جانبازان بالای ۷۰ درصد، نقش روحانیت در دفاع مقدس با محوریت شهید اکبر زاده، نقش آموزش عقیدتی و سیاسی در دفاع مقدس با محوریت شهید راستوند، نقش مدیریت و فرماندهی در دفاع مقدس با محوریت شهید رحیم آنجفی و ... را بخشی از ۲۴ موضوع مذکور اعلام کرد.

مسئول کارگروه تبلیغات هنری و مستندسازی کنگره ملی نقش امام راحل در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی تصریح کرد: از دیگر برنامه‌های این کارگروه برگزاری ۲۰ برنامه « یک مسجد، یک فرمانده، یک خاطره» در شهرستان های اراک، خمین و شازند است.