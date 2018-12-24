۳ طرح آبی در شهرهای خدابنده به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت آب و فاضلاب شهری، علیرضا جزء قاسمی، گفت: امسال در ایامالله مبارک دهه فجر سه طرح در حوزه آب شهرهای شهرستان خدابنده به بهرهبرداری میرسد و میزان اعتبار کل این سه پروژه بیش از ۱۸ میلیارد ریال است و این طرحها در شهرهای نور بهار، زرین رود و قیدار به بهرهبرداری میرسند.
وی به پروژه احداث ساختمان بهرهبرداری و تأسیسات شهر زرین رود اشارهکرد و افزود: این ساختمان با ۱۴۴ مترمربع زیربنا و بااعتباری بالغبر۴ میلیارد و پانصد میلیون ریال مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان به احداث ساختمان اتاقک چاههای شماره ۲ و ۳ شهر نور بهار نیز اشارهکرد و گفت: این پروژهها همراه با منصوبات و خط انتقال مربوطه بااعتباری بالغبر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بهرهبرداری خواهند شد.
جزء قاسمی بهرهبرداری از چاه شماره ۶ شهر قیدار را دیگر طرح قابلافتتاح در شهرستان خدابنده اعلام کرد و افزود: این پروژه با حفر و تجهیز،محوطهسازی، فنس کشی و احداث راه دسترسی بااعتباری بالغبر ۱۰میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان ابراز کرد: چاه شماره ۶ شهرقیدار به عمق ۲۱۰ متر حفرشده و ۴۵ لیتر بر ثانیه خروجی آب این چاه است که با توجه به افزایش تعداد مشترکین در شهر قیدار و افزایش مصرف آب در این شهر، چاه شماره ۶ بهعنوان یک منبع جدید برای تأمین آب شرب شهر قیدار بهویژه در ایام گرم سال مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
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