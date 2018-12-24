کاخ سفید: مردم آمریکا موافق خروج از سوریه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «مایک مولوانی» رئیس کارکنان کاخ سفید می‌گوید تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خارج کردن نیروهای آمریکایی از سوریه از حمایت مردم آمریکا برخوردار است.

وی در این باره گفت: بر این حقیقت واقف هستیم که این تصمیم نزد وزارت دفاع از محبوبیت برخوردار نیست حال آنکه نزد مردم عادی آمریکا دارای محبوبیت است.

مولوانی همچنین مدعی شد ترامپ در ۲ سال گذشته، روی چنین تصمیمی کار کرده است.

وی در این باره افزود: این تصمیمی ناگهانی نبود و مایه حیرت هیچ‌کس نشد چرا که دقیقاً همان چیزی بود که ترامپ قصد انجام آن را داشت.

مولوانی همچنین در خصوص استعفای جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا، گفت: ترامپ با این موضوع که بعضی‌ها از تصمیمش حمایت نمی‌کنند؛ مشکلی ندارد.

این در حالی است که یک مقام وزارت دفاع آمریکا تأیید کرد: فرمان اجرایی برای سوریه امضاء شده است.

یک مقام دیگر این وزارتخانه نیز به خبرگزاری سی ان ان گفت: جیمز ماتیس وزیر دفاع در حال کناره گیری آمریکا، این فرمان را امضا کرده است.