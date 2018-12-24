  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۳ دی ۱۳۹۷، ۹:۰۷

با همکاری وزارت علوم و معاونت علمی؛

۲ نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی ایرانی آغاز به کار کرد

۲ نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی ایرانی آغاز به کار کرد

نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار کشور و نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی از امروز به مدت سه روز در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار کشور، ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از امروز سوم دی تا ششم دی ماه در نمایشگاه بین المللی تهران دایر است.

این دو نمایشگاه با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.

در این دوره از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار ۵۱ دانشگاه، ۱۵ پژوهشگاه، ۴۰ پارک علم و فناوری، ۷۹ مرکز رشد و ۱۴ موسسه تحقیقاتی دستاوردهای خود را عرضه کرده اند.

همچنین در ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران ۳۵۰ شرکت بیش از ۹ هزار محصول را ارائه می کنند.

کد مطلب 4493506

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها