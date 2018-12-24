  1. استانها
  2. مازندران
۳ دی ۱۳۹۷، ۹:۱۹

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران اعلام کرد:

تخصیص ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی زیرساخت ها در مازندران

تخصیص ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی زیرساخت ها در مازندران

ساری - مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران از تخصیص ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی زیرساخت های تخریب شده براثر سیل مهرماه سال جاری در غرب استان خبر داد.

علی‌اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ۷۰۵ میلیارد تومان خسارت در سیل اخیر غرب مازندران به بار آمد اظهار داشت: از این میزان ۵۰۷ میلیارد تومان آن فقط در تأسیسات زیربنایی است و تاکنون ۵۰ میلیارد تومان برای بازسازی زیرساخت‌ها اعتبار تخصیص یافته است.

وی افزود: همچنین ۳۵ میلیارد تومان برای زیرساخت‌های روستایی، ۸۶ میلیارد تومان برای واگذاری تسهیلات کم‌بهره و ۲۶ میلیارد تومان وام‌های بلاعوض برای خسارت دیدگان در سیل ابلاغ شد و در تلاش هستیم تا واگذاری تسهیلات هم به‌زودی انجام شود.

سیل مهرماه سال جاری به بخش های مختلف کشاورزی، مسکن، تاسیسات و زیربنایی در استان مازندران خسارت زده است.

کد مطلب 4493543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها