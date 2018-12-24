تخصیص ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی زیرساخت ها در مازندران

علیاصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ۷۰۵ میلیارد تومان خسارت در سیل اخیر غرب مازندران به بار آمد اظهار داشت: از این میزان ۵۰۷ میلیارد تومان آن فقط در تأسیسات زیربنایی است و تاکنون ۵۰ میلیارد تومان برای بازسازی زیرساختها اعتبار تخصیص یافته است.
وی افزود: همچنین ۳۵ میلیارد تومان برای زیرساختهای روستایی، ۸۶ میلیارد تومان برای واگذاری تسهیلات کمبهره و ۲۶ میلیارد تومان وامهای بلاعوض برای خسارت دیدگان در سیل ابلاغ شد و در تلاش هستیم تا واگذاری تسهیلات هم بهزودی انجام شود.
سیل مهرماه سال جاری به بخش های مختلف کشاورزی، مسکن، تاسیسات و زیربنایی در استان مازندران خسارت زده است.
نظر شما