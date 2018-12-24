آثار خاندان ارسنجانی نیازمند موزه است/گردآوری صدها سند دست نویس

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته پژوهش نگارخانه ماه حوزه هنری انقلاب اسلامی میزبان آثار قرآن نویسی و نسخ خوشنویسی خاندان ارسنجانی است.

در حاشیه این نمایشگاه ارزشمند تاریخی که به همت یک مجموعه دار هنری و حوزه هنری فارس برگزار شده، اکبر اسکندری، نواده ملامحمدحسین ارسنجانی، خطاط و خوشنویس به خبرنگار مهر گفت: ۱۵۰ قطعه خوشنویسی، ۱۰ جلد کتاب در علوم مختلف و ۶ جلد قرآن خطی در این نمایشگاه به معرض دید عموم در آمده است.

وی با بیان اینکه در میان آثار یادشده خطوط نستعلیق، ثلث و رقا هم دیده می شود، با توجه به ارتباط این آثار با سده های گذشته اظهار کرد: علی عسکر ارسنجانی در سال ۱۲۲۰ ه.ق یعنی در زمان فتحعلی شاه قاجار متولد شده و در سال ۱۳۰۲ ه.ق در نیمه عمر دوم حکومت ناصرالدین شاه از دنیا رفته است بنابر این ۸۲ سال عمر کرده و اعصار این دو حاکم قاجار را طی کرده است.

این مجموعه دار ارسنجانی در ادامه افزود: سی و ششمین قرآن به خط علی عسکر ارسنجانی در موزه آستان قدس رضوی نگهداری می شود که این قرآن در سالا ۱۲۸۱ ه.ق نگاشته شده است؛ وی ۲۱ سال پس از کتابت این قرآن در قید حیات بوده است.

وی یادآور شد که ملا علی عسکر ارسنجانی بیش از ۴۰ قرآن کتابت کرده و افزون بر این ادعیه های مختلفی توسط این خوشنویس به یادگار مانده است.

این آموزگار بازنشسته درخصوص آثار اشرف الکتاب فرزند ملا علی عسکر ارسنجانی هم عنوان کرد: این شاعر که ملقب به اشرف الکتاب بوده، فرزند ارشد ملا علی عسکراست که قرآن نویس به شمار می رفت.

اسکندری با تاکید بر اینکه، آثار فوق در خاندان ارسنجانی پراکنده بوده که توسط وی برای نسل های آینده نگهداری می شود، درخصوص حفظ و نگهداری این آثار که بنا به گفته وی بیش از ۵۰۰ نسخه است در قالب یک موزه خوشنویسی در ارسنجان، گفت: چنانچه کمکم کنند در ارسنجان این موزه را با کمک دولتمردان می توانم راه اندازی کنم چراکه زمین آن را هم مهیا ساخته ام.

به گفته این مجموعه دار، افزون بر مجموعه آثار خوشنویسی، ۱۱ هزار قطعه تمبر در ۱۴۰۰ نوع از دوره های مختلف وجود دارد که می تواند در این موزه بگنجد.

اسکندری در مورد موزه مردم شناسی ارسنجان هم اعلام آمادگی کرد که می تواند مجموعه ای از دست ساخته های قدیمی و بسیاری از اشیا از جمله ۵۰۰ سند دست نویس از جمله یک سند که متعلق به سال ۱۲۱۶ هست و ۵ متر طول دارد مربوط به محله سرباغ شیراز را به این موزه اختصاص دهد.

به گفته وی، قدیمی ترین سند موجود مربوط به ۱۰۷۱ ه.ق قمری می باشد که شکواییه ای از سوی عشایر به حکومت مرکزی شاه عباس دوم است.

این درحالیست که محمد کرم الهی، رئیس حوزه هنری فارس با تاکید بر لزوم ایجاد موزه ای برای حفظ، نگهداری و معرفی آثار خطی و خوشنویسی ارسنجان، از همت مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برای تسهیل در ساخت این موزه خبر داد و گفت: می توان از کمک مرکز اسناد فارس در این رابطه بهره برد.

در ادامه این نمایشگاه، فرماندار، مدیران و شورای اداری شهرستان ارسنجان از نمایشگاه خوشنویسی و اسناد تاریخی خاندان ارسنجانی بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه یادشده در انتهای بلوار رحمت غربی پشت باغ جنت انتهای بلوار فراشبندی جنب موسسه ورزشی توانبخشی ایثار، حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس(نگارخانه ماه) قرار دارد.