به گزارش خبرنگار مهر، حیدر حسینی صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از بازنشستگان آب و فاضلاب روستایی شهرستان دیر گفت: تجربه بازنشستگان میراث ارزشمندی برای جامعه است و استفاده از تجربه بازنشستگان بهترین فرصت برای تسریع در توسعه و پیشرفت استان است.

حسینی با بیان اینکه بازنشستگان تلاشگران ایام و سال‌های دفاع مقدس و از ایثارگران جبهه و جنگ هستند اظهار داشت: بازنشستگان امروز از نسل جهاد سازندگی هستند که در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی صحنه های افتخارآفرین در عرصه های مختلف آفریدند.

وی با اشاره به لزوم بهره‌گیری از تجربیات بازنشستگان تصریح کرد: بازنشستگان کوله‌بار تجربه خود را به گران‌ترین قیمت ممکن به دست آورده‌اند و باید امکانی فراهم شود که این تجربه‌ها به بهترین شیوه به جوانان منتقل شود.

مشاور مدیر عامل اداره آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر گفت: بازنشستگان بهترین منابع تامین آب و فرهنگ درست مصرف کردن در جامعه هستند.

لزوم استفاده از تجربه بازنشستگان

معاون عمرانی فرمانداری دیر نیز در این آیین گفت: با توجه به پنهان بودن شبکه های آب، استفاده از تجربیات گذشتگان این عرصه لازم و ضروری است.

علی یزدان شناس اظهار داشت: بازنشستگی را نباید زمان دورماندن از کار بدانیم بلکه باید با انتقال تجربیات آنان به جوانان از آن به بهترین نحو ممکن استفاده کرد.

وی استفاده از بازنشستگان را بهترین فرصت برای دستگاه های اجرایی برشمرد و تصریح کرد: استفاده از تجربیات بازنشستگان در تمامی عرصه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت کشور و استان باشد.

معاون عمرانی فرمانداری شهرستان دیر گفت:هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به خلق نیست و برخورد مناسب و رفع مشکلات مردم از اهم وظایف کارمندان است.

توسعه آبرسانی به روستاها

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان دیر نیز در این آئین با قدردانی از زحمات کارمندان بازنشسته ی این شرکت، گفت: بازنشستگان میراث دارانی هستند که گرانبهاترین روزهای عمر خود را وقف خدمت به مردم کردند و امروز وظیفه ما است که از آنان تقدیر کنیم.

عباس جاوید با اشاره به روحیه جهادی، خدمت صادقانه و تلاش مضاعف همکاران خود در آب و فاضلاب روستایی شهرستان دیر اظهار داشت: کار آبرسانی به روستاها و نگهداری از شبکه آب رسانی از اهمیت زیادی برخوردار است و کارکنان این مجموعه در این راه وظایف سنگینی را برعهده دارند.

جاوید با بیان اینکه در این مراسم از ۱۴ بازنشسته این سازمان تجلیل می‌شود خاطرنشان کرد: بازنشستگان، منبعی از خاطرات و تجارب تلخ و شیرین گذشته هستند که نباید بدون استفاده باقی بمانند و تا جایی که می‌توانیم باید از ظرفیت و تجربه ارزشمند آنها استفاده بهینه صورت گیرد.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان دیر گفت: برگزاری مراسم تجلیل از بازنشستگان، فرصتی است تا از زحمتکشان و فعالان عرصه آب و فاضلاب که با تمام توان و انرژی برای ارائه خدمت به همشهریان فعالیت کرده‌اند قدردانی کنیم و یادآور زحمات شبانه روزی این عزیزان باشیم و امیدوارم ما همواره از برکات وجودی و تجربیات ارزنده آن عزیزان، بهره‌مند باشیم.