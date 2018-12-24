مشاهده لاشه یک قطعه دلفین بزرگ جثه در سواحل مکران

به گزارش خبر گزتری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست سیستان و بلوچستان، وحید پورمردان اظهار داشت: طی گشت و کنترل ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان چابهار از نوار سواحل شرقی این شهرستان، محیط بانان لاشه یک دلفین بزرگ جثه را در سواحل ماسه ای اطراف موج شکن «رودیک» واقع در مجاورت روستای «بریس» مشاهده کردند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان افزود: طی بررسی های انجام شده توسط کارشناسان محیط زیست شهرستان چابهار لاشه مذکور مربوط به دلفین بینی بطری معمولی با نام علمی (Tursiops truncatus) بوده که طول بدن آن ۲۸۰ سانتی متر و وزن تقریبی آن بالغ بر ۴۰۰ کیلوگرم است و آثار جراحت روی ناحیه شکم و مجاور چشم این پستاندار دریایی مشاهده شد که به نظر می رسد احتمالاً علت مرگ آن ناشی از برخورد با جسم سخت و ضربه خوردن موجود در دریا باشد.

وی گفت: دلفین های بینی بطری از رده پستانداران دریایی و راسته آب بازان دندان دار هستند، این موجودات خونگرم بوده و همانند پستانداران خشکی با شش تنفس می کنند این موجودات دریایی بچه زا هستند و به نوزادان خود شیر می دهند.

پورمردان تصریح کرد: دلفین ها و سایر پستانداران دریایی از آبزیان در معرض انقراض و از مهم ترین گروه های نکتون اقیانوسی به شمار می روند و در زنجیره غذایی دریاها و اقیانوس ها از نقش بسیار ارزشمند اکولوژیک برخوردار هستند، از طرفی شکار و فعالیت های صیادی و گردشگری غیر مسئولانه، گرفتار شدن در ادوات صیادی غیر استاندارد، تغییرات اکوسیستمی ناشی از ورود آلاینده ها به دریا ادامه حیات پستانداران دریایی را به مخاطره انداخته است.

وی بیان داشت: بررسی وضعیت پستانداران دریایی در آبهای دریای عمان نیاز به تخصیص اعتبار از سوی معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست جهت انجام مطالعات و بکارگیری تجهیزات مناسب حهت پایش و افزایش نیروی انسانی دارد. ضمناً انجام عملیات پایش و سرشماری این آبزیان ارزشمند با مشارکت جوامع محلی، احداث و راه اندازی مرکز مداوا و نجات پستانداران دریایی، احداث و راه اندازی سرمحیط بانی ساحلی بریس و استمرار اجراء برنامه های آموزشی شبکه ملی امداد و نجات پستانداران دریایی یکی از اولویت های سازمان حفاظت محیط زیست در تالاب بین المللی خلیج گواتر و سواحل مکران است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان افزود: تالاب بین المللی خور باهو و خلیح گواتر یکی از مهم ترین زیستگاه پستانداران دریایی سواحل مکران در قسمت شمالی دریای عمان است و یکی از شاخص های زیستگاهی و مهم این تالاب، قرار گرفتن در مجاورت جنگل های حرا و مسیر آبهای آزاد و همچنین داشتن عمق و شرایط جریانی مناسب جهت زیست، تغذیه و زادآوری پستانداران دریایی است که به عنوان ذخیره گاه «بیوسفر» منطقه نیز قلمداد می شود.