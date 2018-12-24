جلوگیری از تخریب ۲۱ سازه کنترل سیل و رسوب در شهرستان دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی صبح دوشنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران حاضر در اداره منابع طبیعی دماوند گفت: با گذشت زمان و نیاز به ترمیم سازه های ایجاد شده، ۲ پروژه مرمتی در این شهرستان به مرحله اجرا درآمد و از تخریب ۲۱ سازه کنترل و رسوب جلوگیری به عمل آمده است.

وی با بیان اینکه این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۳۶۵ میلیون تومان و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به مرحله اجرا درآمده است افزود: این پروژه ها در حوزه آبخیز سد ماملو و در زیر حوزه های تیزآب، گلرودبار و آبعلی اجرایی و به اتمام رسیده است.

وی در ادامه تصریح کرد: در این ۲ پروژه حدود ۱۷۰۰ مترمکعب عملیات مکانیکی در قالب سنگی–ملاتی و سنگی–گابیونی بر روی این سازه ها انجام شده که با این اقدامات شاهد کارکردهایی از قبیل کنترل سیل و رسوب، کنترل آب های سطحی و تقویت سفره های آب زیرزمینی توسط این سازه های ترمیم شده خواهیم بود.