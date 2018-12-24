حسین خدرویسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون ۴ میلیارد و ۱۸۳ میلیون تومان صدقه در استان کرمانشاه جمع آوری شده است.

وی افزود: ۱۵ میلیون تومان از این صدقات صرف اعزام مددجویان تحت حمایت به اردوهای زیارتی و سیاحتی و ۸۰۰ میلیون تومان نیز به منظور ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به نیازمندان هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه بیان کرد: ۳۵۲ میلیون تومان نیز جهت ارائه خدمات به نیازمندان توسط مراکز نیکوکاری سه میلیون تومان نیز به منظور ارائه خدمات حقوقی به مددجویان تخصیص داده شده است.

وی از تخصیص ۳۷۳ میلیون تومان برای ارائه خدمات فرهنگی آموزشی به دانش آموزان دانشگاه و طلاب خبر داد و گفت: همچنین یک میلیارد و ۸۵ میلیون تومان خرید، احداث و تعمیرات مسکن مددجویی شهری و روستایی انجام شده است.

به گفته مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه، ۶۰۰ میلیون تومان به منظور کمک به ازدواج آسان نیازمندان و ۴۷۰ میلیون تومان نیز به منظور تامین و کمک های معیشتی و حمایتی نیازمندان پرداخت شده است.