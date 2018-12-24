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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۴

تصمیم جدید اتحادیه جهانی کشتی؛

کسب عنوان پنجمی با مصدومیت تایید شده در نیمه‌نهایی

کسب عنوان پنجمی با مصدومیت تایید شده در نیمه‌نهایی

طبق تصمیم اتحادیه جهانی کشتی کشتی گیران در صورت مصدومیت در مرحله نیمه‌نهایی رقابتهای جهانی یا قاره ای با تأیید پزشکان به عنوان پنجمی می‌رسند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم جدید اتحادیه جهانی کشتی اگر کشتی‌گیری در حین مسابقات مرحیله نیمه نهایی دچار مصدومیت جدی شود و نتیجه را واگذار کند، در صورتی که مصدومیت آن کشتی گیر توسط پزشک مسابقات مورد تأیید قرار گیرد، بدون وزن کشی در صبح روز دوم به عنوان پنجم خواهد رسید. در غیر اینصورت می بایست در وزن کشی صبح روز دوم حاضر شود تا از جدول مسابقات حذف نشود.

اتحادیه جهانی کشتی به تازگی برخی از قوانین خود را دستخوش تغییرات کرده که این تغییرات از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی در تمامی مسابقات جهانی و قاره ای لازم الاجراست.

کد مطلب 4493566

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