سپاه برای تعامل با دستگاه ها و کمک به پیشبرد امور همت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم پاسدار سید حسن مرتضوی در دیدار با استاندار خراسان شمالی اظهار کرد: تمام نیروهای سپاه خراسان شمالی برای همکاری همه جانبه و پیشبرد برنامه های استانداری آمادگی دارند.

مرتضوی خراسان شمالی را برخوردار از ظرفیت و فرصت های خیلی خوب توصیف کرد و افزود: در گذشته نبود ثبات مدیریتی و جا به جایی نیروها سبب تزلزل در کارها شده بود.

استاندار خراسان شمالی نیز در این دیدار با بیان اینکه با هم افزایی، مدیریت خوب و با برنامه و کار شبانه روزی می توان شرایط بهتری برای زندگی مردم فراهم کرد، گفت: امیدواریم با کمک سپاه و عموم دلسوزان استان بتوان حرکت پرشتاب و جهشی را در مسیر توسعه استان و فراهم آوری زیرساخت ها ایجاد کرد.

محمدعلی شجاعی با تاکید بر این که با تمام اجزای حاکمیت در استان در قالب یک تیم برای پیشبرد بهتر امور و خدمت به مردم، مشورت و کار می کنم، اظهار کرد: داشته های خدادادی و مردم اهل کار این استان جزو شاخصه های این خطه محسوب می شود که می توان با هم افزایی و همکاری همگانی، در مسیر خدمت رسانی به این مردم گام های موثرتری برداشت.

شجاعی با اشاره به تهیه پیش نویس سند توسعه استان، بیان کرد: با مدیران با تجربه و در بستر سند توسعه کارها را پیش می بریم و معتقدم متفرق کار کردن جواب نمی دهد و حتما باید با برنامه پیش رفت.

وی اهمیت پای کار بودن بدنه اجرایی به ویژه مدیران را گوشزد کرد و افزود: با وجود تحریم ها، نداشته ها و عقب ماندگی ها، معتقدم با حضور پرتوان بدنه اجرایی می توان بسیاری از مشکلات مردم را برطرف و برای موفقیت در این مسیر باید از مشکلات جلوتر حرکت کنیم و نیز مردم را در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها مشارکت دهیم.